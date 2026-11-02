Đảng ủy Bộ Tài chính tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2026

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Huy Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trần Nguyễn Hiền Anh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; đồng chí Lưu Mạnh Tưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Hải quan, Phó Cục trưởng Cục Hải quan.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2026, sáng 2/11/2026. Ảnh: Đức Minh

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương - nền tảng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh vị trí, vai trò chiến lược của công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống chính trị.

Theo đồng chí, kiểm tra, giám sát không chỉ là một trong những chức năng lãnh đạo cốt lõi của Đảng, mà còn là phương thức sắc bén, hiệu quả nhằm bảo đảm các đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và quy định của Đảng được quán triệt, thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn hệ thống. Qua đó, công tác này góp phần quan trọng trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cũng như chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Trong giai đoạn hiện nay, khi yêu cầu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đặt ra ngày càng cao; nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; đồng thời việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được đặt lên hàng đầu, thì công tác kiểm tra, giám sát càng phải được triển khai một cách chủ động, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

“Công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; đồng thời phải xử lý nghiêm minh, thấu tình đạt lý các tổ chức đảng và đảng viên có hành vi vi phạm theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan nhấn mạnh.

Đặc thù và yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ Bộ Tài chính

Phân tích sâu hơn về thực tiễn tại Đảng bộ, Phó Bí thư chuyên trách Nguyễn Thị Thu Lan chỉ rõ, Bộ Tài chính là cơ quan có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực với phạm vi hoạt động rộng, tính chất phức tạp và nhạy cảm. Các lĩnh vực quản lý của Bộ liên quan trực tiếp đến nguồn lực tài chính quốc gia, ngân sách nhà nước, tài sản công và sự vận hành ổn định của nền kinh tế vĩ mô.

Nhiệm vụ chính trị được giao đặt ra yêu cầu rất cao về trách nhiệm công vụ, tính công khai, minh bạch, sự liêm chính và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong môi trường đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Bộ Tài chính không chỉ đơn thuần nhằm phát hiện và xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là phòng ngừa, cảnh tỉnh, bảo vệ tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên thực hiện đúng chủ trương, nguyên tắc; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót từ khâu tham mưu đến khâu thực thi, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Muốn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh này, đội ngũ làm công tác kiểm tra các cấp trước hết phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời phải nắm vững, nắm chắc các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương. Việc hiểu đúng nguyên tắc, nắm rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục và phương pháp tiến hành từng loại hình kiểm tra, giám sát là chìa khóa quyết định chất lượng thực thi nhiệm vụ.

Thực tiễn đã minh chứng rằng, công tác kiểm tra, giám sát chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được triển khai đúng quy định, đúng thẩm quyền, bảo đảm tính khách quan, công tâm, chặt chẽ, thận trọng. Nếu cán bộ nghiệp vụ không nắm vững quy định, lúng túng trong xác định nội dung, đối tượng hoặc phương pháp, chất lượng công việc sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, hội nghị tập huấn lần này chính là dịp để cập nhật kiến thức, tăng cường kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ toàn Đảng bộ.

Chương trình tập huấn chuyên sâu và thiết thực

Hội nghị tập huấn năm 2026 được thiết kế với chương trình khoa học, kết hợp giữa truyền đạt lý luận, cập nhật văn bản mới và trao đổi, giải đáp những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cơ sở.

Ngay sau lễ khai mạc, các học viên tham gia các phiên làm việc chuyên đề với sự truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các báo cáo viên đến từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Hoàng Huy Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Trong sáng 2/11, đồng chí Hoàng Huy Trung đã trình bày Chuyên đề 1: Những điểm mới trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, cập nhật toàn diện các văn bản, quy định mới nhất vừa được Trung ương ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Từ chiều 2/11 đến sáng 4/11/2026, hội nghị sẽ được nghe đồng chí Bùi Thái Trọng - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày các chuyên đề: Công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên; Giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đình Học - Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày các chuyên đề: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Công khai, kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Thế Đôn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trình bày các chuyên đề: Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; kiểm tra tài chính Đảng; Kỷ luật đảng và thi hành kỷ luật đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh các bài giảng giàu hàm lượng thực tiễn, đại diện Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, hội nghị sẽ dành nhiều thời gian để các báo cáo viên trao đổi, thảo luận, tháo gỡ trực tiếp những khó khăn, vướng mắc mà các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ làm công tác kiểm tra đang gặp phải trong quá trình thực thi nhiệm vụ tại cơ sở.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nội dung thiết thực và tinh thần học tập nghiêm túc, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2026 do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức sẽ trang bị cho các học viên những kiến thức cần thiết, tăng cường bản lĩnh chính trị, tư duy nghiệp vụ và kỹ năng thực tế.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính, góp phần tích cực vào sự thành công chung trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tài chính - ngân sách của ngành./.