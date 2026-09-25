Đảng ủy Bộ Tài chính quán triệt Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính, nhấn mạnh tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị này. Ngay sau khi các văn kiện của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tập trung nghiên cứu, xây dựng chương trình và kế hoạch hành động.

Đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Các văn bản được xây dựng dựa trên tinh thần bám sát thực tiễn, bảo đảm đúng trọng tâm, tiến độ và mang lại hiệu quả cao. Hội nghị lần này nhằm đưa những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận Trung ương thấm nhuần sâu rộng vào nhận thức và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên trực thuộc Bộ Tài chính quán triệt chi tiết 6 chương trình và kế hoạch hành động trọng tâm:

Chương trình hành động số 20-Ctr/ĐU (ngày 27/8/2026) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, do đồng chí Nguyễn Tân Thịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý công sản quán triệt.

Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Nguyễn Tân Thịnh phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Đồng chí Nguyễn Như Quỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Viện trưởng trình bày nhóm các chương trình hành động do Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính chủ trì, bao gồm:

Chương trình hành động số 21-Ctr/ĐU (ngày 30/8/2026) thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Đồng chí Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính trình bày. Ảnh: Đức Minh

Chương trình hành động số 17-CTr/ĐU (ngày 22/8/2026) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Chương trình hành động số 15-CTr/ĐU (ngày 21/8/2026) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Đồng chí Trần Thị Quỳnh Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành quán triệt. Ảnh: Đức Minh

Kế hoạch số 40-KH/ĐU (ngày 24/8/2026) thực hiện Kết luận số 75-KL/TW về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới, do đồng chí Trần Thị Quỳnh Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành quán triệt.

Đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ quán triệt. Ảnh: Đức Minh

Kế hoạch số 39-KH/ĐU (ngày 28/7/2026) thực hiện Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, do đồng chí Nguyễn Xuân Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ quán triệt.

Nguồn lực tài chính phải đi trước một bước, đúng trọng tâm và hiệu quả

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Trường nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải nhanh chóng chuyển hóa các chủ trương của Trung ương, Chính phủ và Bộ Tài chính thành nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị. Trong đó, nhiều nhiệm vụ mang tính chất cấp bách phải hoàn thành ngay trong năm 2026, đòi hỏi tổ chức thực hiện phải quyết liệt, thực chất, tuyệt đối tránh bệnh hình thức.

Đối với nhóm các nghị quyết chiến lược do Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính chủ trì:

Về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh: Bộ Tài chính cần cụ thể hóa yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, kiến tạo chính sách và thể chế. Ngành Tài chính đảm nhận chủ trì 4/5 nhiệm vụ, đề án quan trọng và 4/14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Tài chính (28 Trần Hưng Đạo). Ảnh: Đức Minh

Về đổi mới mô hình phát triển: Trọng tâm đặt vào việc đổi mới phương thức huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài chính - ngân sách; ưu tiên đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và an sinh xã hội.

Về quốc gia biển mạnh: Bộ Tài chính chủ trì 10/32 chỉ tiêu và 8/46 nhiệm vụ, đề án; trong đó có những nội dung phải hoàn thành trong năm 2026, yêu cầu các đơn vị chủ trì xây dựng ngay đề cương triển khai không để xảy ra độ trễ.

“Tinh thần xuyên suốt của các chương trình hành động là nguồn lực tài chính phải đi trước một bước, đúng trọng tâm, đúng địa chỉ và tạo hiệu quả lan tỏa cao nhất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước” - Đồng chí Đỗ Văn Trường nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác quản lý đất đai (Nghị quyết số 21-NQ/TW), Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời chủ động trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn về giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhằm bảo đảm tính đồng bộ. Định hướng cốt lõi là khơi thông nguồn lực đất đai nhưng tuyệt đối không buông lỏng quản lý, kiên quyết chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm.

Đối với Kết luận số 75-KL/TW về môi trường và biến đổi khí hậu, công tác bảo vệ môi trường phải được lồng ghép xuyên suốt vào mọi quyết định tài chính, ngân sách, thuế, phí và quản lý tài sản công. Ngành sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế ưu đãi cho các dự án xanh, huy động nguồn lực quốc tế và ngoài ngân sách, đồng thời bảo đảm chi sự nghiệp bảo vệ môi trường tối thiểu 2% và tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái đạt tối thiểu 10%.

Đặc biệt, đối với Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW về chính quyền địa phương 2 cấp, đây là nhiệm vụ có tiến độ gấp rút nhất với 20 đầu việc dồn vào tháng 9 và tháng 10/2026. Lãnh đạo Đảng ủy Bộ yêu cầu quán triệt triệt để nguyên tắc: “Phân cấp phải đi kèm nguồn lực; phân cấp không kèm nguồn lực thực chất là đẩy việc xuống cơ sở”. Các đơn vị phải tập trung giải quyết dứt điểm các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp cấp xã, định mức phân bổ ngân sách, phân cấp quản lý tài sản công sau sắp xếp và liên thông dữ liệu tài chính - ngân sách đến cấp xã.

Yêu cầu triển khai nghiêm túc với phương châm “6 rõ”

Để các chương trình và kế hoạch hành động đi vào cuộc sống hiệu quả, Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện ngay trong tháng 10/2026. Quá trình triển khai phải cụ thể hóa sâu hơn một cấp, áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Bên cạnh đó, các đơn vị cần đẩy mạnh quán triệt các nghị quyết và chỉ thị của Bộ Chính trị từ Hội nghị toàn quốc ngày 3/9/2026, phân công rõ trách nhiệm cho từng ban tham mưu:

Ban Tuyên giáo và Dân vận chủ trì các kế hoạch về chiến lược công tác tư tưởng, quy định công tác chính trị và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì kế hoạch phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong kỷ nguyên mới.

Vụ Tài chính - Kinh tế ngành và Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ chủ trì các kế hoạch phát triển người Việt Nam ở nước ngoài, du lịch và phát triển không gian kinh tế vùng.

Đồng chí Đỗ Văn Trường yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng công việc. Mọi khó khăn vượt thẩm quyền phải được báo cáo sớm kèm phương án xử lý, tuyệt đối không có tư tưởng chờ đợi, đùn đẩy hay né tránh trách nhiệm. Các cấp ủy đảng cũng cần chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong quá trình sắp xếp bộ máy, xử lý tài sản công dôi dư, đồng thời tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến lĩnh vực tài chính.

Kết quả thực hiện các chương trình hành động sẽ là tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, người đứng đầu và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm của toàn ngành Tài chính.