Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới

Kế hoạch quán triệt phương châm “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 25-NQ/TW, Kế hoạch số 08-KH/TW và Kế hoạch số 44-KH/ĐU; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ Bộ Tài chính; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ Trung ương, Đảng ủy Chính phủ giao Đảng ủy Bộ Tài chính và các nhiệm vụ chung của đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ thành nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc; gắn công tác tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính, nhất là việc xây dựng, tổ chức thực hiện và truyền thông các chính sách ngành Tài chính; chủ động nắm, dự báo, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả công tác tư tưởng, không “khoán trắng” cho cơ quan chuyên trách. Việc tổ chức thực hiện tuân thủ nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; mỗi nhiệm vụ giao một cơ quan, đơn vị chủ trì.

Kế hoạch xác định triển khai đồng bộ tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 25-NQ/TW, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính; trong đó ưu tiên ba khâu đột phá.

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Thứ hai, chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, kết hợp công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số.

Thứ ba, bảo đảm đội ngũ cán bộ, thể chế, cơ chế, chính sách, dữ liệu, công nghệ, hạ tầng, công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Đáng chú ý, đối với các chủ trương, chính sách lớn, quan trọng, nhạy cảm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo đồng thời xây dựng phương án truyền thông, giải thích, đối thoại. Các đơn vị chủ động cung cấp thông tin chính thống, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp; đánh giá tác động, rủi ro về tư tưởng, dư luận và dự kiến kịch bản ứng phó trước khi trình ban hành, đồng thời tiếp tục theo dõi trong và sau khi ban hành.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ là cơ quan thường trực, tham mưu hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch; nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh.

Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc căn cứ Kế hoạch này xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của cấp mình; tùy theo điều kiện, có thể ban hành 01 kế hoạch chung thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Quy định số 19-QĐ/TW, trong đó ghi rõ căn cứ của từng nhiệm vụ (Nghị quyết số 25-NQ/TW hoặc Quy định số 19-QĐ/TW) để thuận tiện theo dõi, báo cáo; nội dung thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW xây dựng thành kế hoạch riêng. Kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ theo yêu cầu “6 rõ”, mỗi nhiệm vụ giao một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt, xác định trách nhiệm của bí thư cấp ủy, người đứng đầu; kế hoạch gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ (bản điện tử) để theo dõi (hoàn thành trước ngày 30/11/2026).

Bí thư các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ chịu trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kế hoạch này; bảo đảm nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, có sản phẩm, kết quả cụ thể.

Kết quả thực hiện Kế hoạch được lồng ghép trong báo cáo quý, 6 tháng, năm về công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo và dân vận, có mục riêng đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này, đồng thời báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền; nội dung, thời hạn báo cáo năm thực hiện theo hướng dẫn hằng năm của Đảng ủy Bộ./.