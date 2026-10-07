Đảng ủy Bộ Công Thương vừa có Công văn số 1211-CV/ĐUB ngày 06/10/2026 gửi các đảng uỷ, chi ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026).

Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026) trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương.

Công văn của Đảng ủy Bộ Công Thương nêu rõ: Thực hiện Công văn số 1460-CV/ĐU ngày 30/9/2026 của Đảng ủy Chính phủ về chỉ đạo tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW ngày 25/9/2026 của Bạn Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026), Bạn Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW ngày 25/9/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công văn số 1460-CV/ĐU ngày 30/9/2026 của Đảng ủy Chính phủ về chỉ đạo tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2026); triển khai tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong tổ chức đảng.

2. Bám sát nội dung Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW và Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về bối cảnh, ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại của Ngày Toàn quốc kháng chiến; sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Gắn tuyên truyền kỷ niệm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; làm nổi bật sự kế thừa, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí độc lập, tự lực, tự cường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tập trung cao điểm tuyên truyền từ ngày 01/12 đến ngày 19/12/2026 trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Bản tin sinh hoạt chi bộ, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cổ động trực quan tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trên các bảng điện tử, panô, áp phích (khẩu hiệu tuyên truyền bảo đảm theo đúng quy định tại Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW); xác định rõ đối tượng, nội dung trọng tâm, thông điệp và hình thức tuyên truyền phù hợp; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có sản phẩm, kết quả cụ thể, tránh dàn trải, hình thức.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện các hoạt động kỷ niệm theo nội dung, tiến độ và nhiệm vụ theo Hướng dẫn số 09-HD/BTGTW; bảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Gắn các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm với các phong trào thi đua, công trình, phần việc thiết thực chào mừng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú trọng hướng về cơ sở, đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, sinh động, dễ tiếp cận, có sức lan toả.

4. Đối với cấp ủy các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ chỉ đạo, tổ chức các tuyến tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, toạ đàm, sản phẩm truyền thông về 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến; tập trung cao điểm từ ngày 01/12 đến ngày 19/12/2026, đồng thời tiếp tục thông tin về các hoạt động sau lễ kỷ niệm.

Chú trọng tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, tri ân người có công, những thành tựu của đất nước; làm sâu sắc giá trị tinh thần Toàn quốc kháng chiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đổi mới hình thức thể hiện, tăng cường các sản phẩm báo chí, truyền thông trên nền tảng số, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Chủ động cung cấp thông tin chính thống: kịp thời nắm bắt và phối hợp xử lý, định hướng thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận ý nghĩa của Ngày Toàn quốc kháng chiến, bảo đảm thông tin, tuyên truyền kịp thời, thống nhất, đúng định hướng.

5. Giao Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động chính trị tư tưởng sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về 80 năm Ngày toàn quốc kháng chiến; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với các công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Bộ trước ngày 20/12/2026 (qua Ban Tuyên giáo Dân vận Đảng ủy Bộ) để báo cáo Đảng ủy Chính phủ theo quy định.