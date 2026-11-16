Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Theo đó, ngày 12/11, Đảng ủy Bộ Công Thương ban hành Công văn số 1315-CV/ĐUB về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Hoạt động tuyên truyền nhằm góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam.

Theo Công văn số 1315-CV/ĐUB, thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW ngày 28/10/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 05/11/2026 của Đảng ủy Chính phủ về tuyên truyền kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương gửi kèm tài liệu và yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể sau:

Quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW ngày 28/10/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 05/11/2026 của Đảng ủy Chính phủ; triển khai tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong tổ chức đảng.

Các cấp ủy tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội chợ kích cầu xúc tiến thương mại, triển lãm, hội thi phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia, hưởng ứng.

Bám sát nội dung và hình thức theo Hướng dẫn số 17-HD/BTGTW ngày 28/10/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 07-HD/ĐU ngày 05/11/2026 của Đảng ủy Chính phủ, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền thông qua báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, internet, mạng xã hội, hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chi bộ, bản tin nội bộ, tài liệu, ấn phẩm, sách, tờ gấp; hệ thống thông tin cơ sở và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nội dung tuyên truyền cần phong phú, dễ hiểu, phù hợp với nhiều đối tượng, nhất là thế hệ trẻ.

Đẩy mạnh giáo dục lịch sử truyền thống, giá trị văn hóa dân tộc thông qua các hoạt động tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, di sản văn hóa Việt Nam và tiếp cận các loại hình nghệ thuật. Tăng cường tuyên truyền, cổ động trực quan tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thông qua bảng điện tử, pa-nô, áp phích.

Đối với cấp ủy các cơ quan báo chí, truyền thông trực thuộc Bộ, cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, thế mạnh của báo chí, truyền thông trong tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, sức lan tỏa và hiệu quả các sản phẩm tuyên truyền.

Chủ động quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam.

Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị văn hóa dân tộc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại công văn, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên.

Công văn số 1315-CV/ĐUB xem tại đây