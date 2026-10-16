Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới

Mái ấm tình thương của người khuyết tật tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật (Sở Y tế Hà Nội) - Ảnh minh họa; Nguồn: Báo Hà Nội mới.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Cụ thể, tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác người khuyết tật; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, chủ động triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương giao Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao.