Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai Quy định số 216-QĐ/TW về đặt hàng cung cấp thông tin cơ sở

Đảng ủy Bộ Công Thương ban hành văn bản về việc triển khai Quy định số 216-QĐ/TW ngày 22/8/2026 của Ban Bí thư về đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở

Văn bản nêu rõ, thực hiện Công văn số 1306-CV/ĐU ngày 08/9/2026 của Đảng ủy Chính phủ về triển khai Quy định số 216-QĐ/TW, ngày 22/8/2026 của Ban Bí thư về đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở; Quy định số 216-QĐ/TW, ngày 22/8/2026 của Ban Bí thư về đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai nghiêm túc Công văn số 1306-CV/ĐU ngày 08/9/2026 của Đảng ủy Chính phủ, Quy định số 216-QĐ/TW, ngày 22/8/2026 của Ban Bí thư về đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở đến cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, định hướng về đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng gắn với công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thứ hai,căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao của đơn vị, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách và các chương trình, đề án, nhiệm vụ có liên quan đến đặt hàng, cung cấp thông tin cho cơ sở; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức thông tin, chuyển đổi số và tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Rà soát, sắp xếp, lồng ghép các chương trình, đề án, nhiệm vụ có nội dung tương đồng; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, dàn trải, hình thức, lãng phí; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, hạ tầng, dữ liệu và nền tảng hiện có.

Thứ ba,Chi ủy Vụ Kế hoạch - Tài chính chỉ đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Quy định số 216-QĐ/TW, ngày 22/8/2026 của Ban Bí thư về đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương.

Thứ tư,cấp ủy đảng các đơn vị truyền thông, báo chí thuộc Bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở và các lĩnh vực có liên quan đến đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở, đảm bảo thực hiện theo cơ chế đặt hàng đối với sách, ấn phẩm và các sản phẩm thông tin theo đúng quy định.