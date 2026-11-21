Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kế hoạch số 08-KH/TW; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu đối với công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Cụ thể hóa các nhiệm vụ Kế hoạch số 08-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 44-KH/ĐU của Đảng ủy Chính phủ thành nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các đảng ủy trực thuộc và các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ Công Thương; gắn công tác tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; chủ động nắm, phân tích, dự báo, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương.

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Kế hoạch yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công tác tư tưởng. Tổ chức thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; mỗi nhiệm vụ xác định một cơ quan chủ trì, các cơ quan phối hợp chủ động thực hiện phần việc thuộc chức năng, nhiệm vụ. Việc triển khai phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, tiến độ và sản phẩm cụ thể; đánh giá kết quả thực hiện bằng hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với thi đua khen thưởng và trách nhiệm nêu gương. Bảo đảm khả thi, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; kế thừa, tích hợp các chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan, tránh trùng lặp, dàn trải; lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, không phát sinh tổ chức, bộ máy, biên chế mới.

Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền

Các cấp ủy trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW và các kế hoạch thực hiện của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ đến cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, 03 khâu đột phá và theo phương châm “Chủ động - Sắc bén Thuyết phục - Hiệu quả”, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiệ.

Cấp ủy các cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản lãnh đạo, chi đạo đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng gần dân, dễ hiểu; phát huy các nền tảng số, học liệu số; tuyên truyền sâu rộng nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết; cung cấp tài liệu, định hướng nội dung tuyên truyền; bồi dưỡng, cập nhật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận theo hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ; theo dõi, đôn đốc việc quán triệt, tuyên truyền trong Đảng bộ Bộ Công Thương.

3 nhiệm vụ trọng tâm

Kế hoạch yêu cầu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chi đạo thực hiện đồng bộ 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 25-NQ/TW, được cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ Công Thương và các đảng ủy trực thuộc; trong đó ưu tiên 03 khâu đột phá: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. (2) Chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơc sở, kết hợp công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số. (3) Bảo đảm đội ngũ cán bộ, thể chế, cơ chế, chính sách, dữ liệu, công nghệ, hạ tầng, công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá (thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030 và thường xuyên).

Thứ hai, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; đổi mới giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn; đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghị quyết và truyền thông chính sách; đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm an ninh tư tưởng; xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, chuẩn mực ứng xử trong xã hội và trên không gian số; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối ngoại và thông tin đối ngoại (thực hiện thường xuyên).

Thứ ba, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Bộ thực hiện triển khai Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế, ưu tiên nguồn lực cho 02 nhóm nhiệm vụ có tính nền tảng quyết định chất lượng công tác tư tưởng: (1) Triển khai hệ thống giải pháp kỹ thuật bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh tư tưởng; (2) Hiện đại hóa hạ tầng, thiết chế thông tin cơ sở, hệ thống thông tin nguồn, hạ tầng viễn thông - truyền dẫn, nền tảng số và dữ liệu dùng chung. Sử dụng nguồn kinh phí và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; kế thừa, tích hợp các hệ thống hiện có, không đầu tư trùng lặp, không phát sinh tổ chức, bộ máy, biên chế mới (thực hiện theo lộ trình từ năm 2026 đến năm 2030).

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng ủy, chi ủy trực thuộc; các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Toàn văn Kế hoạch số 72-KH/ĐUB, xem tại đây.