Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 23-QĐ/BCĐ của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Thực hiện Công văn số 1462-CV/ĐU ngày 01/10/2026 của Đảng ủy Chính phủ về việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 23-QĐ/BCD ngày 17/8/2026 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, các Cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Bộ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm.

Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt Quyết định số 23-QĐ/BCĐ của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quyết định số 23-QĐ/BCĐ và Bộ chỉ số theo Công văn số 1462-CV/ĐU của Đảng ủy Chính phủ. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị những nội dung cốt lõi của Quyết định số 23-QĐ/BCĐ. Có thể kết hợp, lồng ghép việc tuyên truyền, học tập, quán triệt thông qua tổ chức các hội nghị: báo cáo viên, thông tin chuyên đề, hội nghị cán bộ chủ chốt, thông qua sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề...

Tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, tọa đàm về Quyết định số 23-QĐ/BCĐ cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Nêu bật ý nghĩa, sự cần thiết của Bộ chỉ số phiên bản 1.0 trong việc thiết lập khung chuẩn chung, đánh giá năng lực số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, tạo sự thống nhất, khách quan, giúp cho cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị thuận lợi sử dụng công nghệ, khai thác thông tin, tư liệu và an toàn số; Tuyên truyền, phân tích mục tiêu Bộ chỉ số phiên bản 1.0, nhằm sử dụng để đánh giá năng lực số của cán bộ, đảng viên, công chức, viện chức và người lao động trong các cơ quan đảng và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của các cơ quan đảng.... “kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyền đổi số hằng năm là căn cứ đánh giá thực chất, khách quan và sử dụng làm một trong những căn cứ để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của cá nhân, tổ chức,..."; Tuyên truyền cụ thể nội dung Bộ chỉ số, nhất là phần đánh giá tổ chức, cá nhân, Bảng chi tiết Bộ chỉ số, phương pháp đánh giá, xếp hạng và hướng dẫn đánh giá, xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập kỹ năng số đối với cá nhân nêu trong Quyết định số 23-QĐ/BCĐ.

Cấp ủy các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ bám sát nội dung Quyết định số 23-QĐ/BCĐ xây dựng hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp bảo đảm trực quan, khoa học, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, kết hợp đẩy mạnh thông tin tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, các Cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Bộ đưa báo cáo kết quả thực hiện Công văn này vào báo cáo kết quả công tác hằng tháng của cấp ủy và theo yêu cầu của cấp trên. Trong đó, báo cáo rõ việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo, số liệu cụ thể về các hình thức, hoạt động tuyện truyền Quyết định số 23-QĐ/BCĐ của cơ quan, đơn vị.

Chi tiết Quyết định số 23-QĐ/BCĐ, xem tại đây. Chi tiết Công văn số 1235-CV/ĐUB, xem tại đây.