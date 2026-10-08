Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy Chính phủ có đồng chí Chu Đình Động, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ. Về phía Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường có đồng chí Ngô Hồng Giang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ.

Về phía Đảng ủy Bộ Công Thương có đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ, cùng đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Đại diện hai tổ chức đảng được chuyển giao có đồng chí Trần Bình Trọng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và đồng chí Nguyễn Trường Giang, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với mô hình bộ, ngành

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện chủ trương của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ về việc kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đảng đảm bảo tinh gọn, đồng bộ, thống nhất với mô hình tổ chức bộ máy chính quyền. Trong đó, việc chuyển giao tổ chức đảng gắn liền với quá trình chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản sang Bộ Công Thương theo Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP ngày 04/9/2026 của Chính phủ về xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản.

Đảng ủy Bộ Công Thương tiếp nhận Đảng bộ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Chi bộ Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Công Thương đã công bố các quyết định liên quan của cấp có thẩm quyền. Theo đó, tại Quyết định số 418-QĐ/ĐU ngày 01/10/2026, Đảng ủy Chính phủ quyết định chuyển giao 02 tổ chức cơ sở đảng với 697 đảng viên từ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường về trực thuộc Đảng ủy Bộ Công Thương, bao gồm Đảng bộ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam gồm 20 tổ chức đảng trực thuộc với 688 đảng viên, cùng Chi bộ Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia gồm 09 đảng viên. Đảng ủy Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 289-QĐ/ĐU ngày 05/10/2026 về việc chính thức tiếp nhận 02 tổ chức cơ sở đảng và 697 đảng viên nêu trên về sinh hoạt và hoạt động trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.

Đồng chí Chu Đình Động, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ tin tưởng các tổ chức đảng mới chuyển giao sẽ sớm hòa nhập, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị do Bộ Công Thương giao

Phát biểu chỉ đạo và định hướng nhiệm vụ, đồng chí Chu Đình Động, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ chúc mừng hai đảng bộ bộ, ngành đã hoàn thành công tác chuyển giao tổ chức đảng, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, không bị gián đoạn sau khi sắp xếp tổ chức chính quyền.

Nhấn mạnh bối cảnh công tác xây dựng Đảng hiện nay đang đối mặt với khối lượng công việc rất lớn, nhiều quy định mới được ban hành và yêu cầu cao về chuyển đổi số, số hóa hồ sơ đảng viên, đồng chí yêu cầu các cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm cần tiếp tục nghiên cứu sâu các quy định, giữ vững kỷ cương, bảo đảm khẩn trương nhưng chặt chẽ. Đồng chí tin tưởng các tổ chức đảng mới chuyển giao sẽ sớm hòa nhập, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị do Bộ Công Thương giao.

Đồng chí Ngô Hồng Giang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh việc chuyển giao này tạo ra sự phù hợp về mặt tổ chức sản xuất và chuỗi giá trị kinh tế

Thay mặt Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Ngô Hồng Giang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ đánh giá cao vai trò, vị trí của Đảng bộ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng Chi bộ Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Đồng chí nhấn mạnh việc chuyển giao này tạo ra sự phù hợp về mặt tổ chức sản xuất và chuỗi giá trị kinh tế, bởi ngành địa chất - khoáng sản cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng cho nền kinh tế, đồng thời tin tưởng các tổ chức đảng khi về môi trường mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, nâng cao năng lực cống hiến, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung.

Khẩn trương ổn định tổ chức và triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Đại diện cho các tổ chức đảng được chuyển giao, đồng chí Trần Bình Trọng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đảng ủy Bộ Công Thương. Đồng chí nhấn mạnh việc kiện toàn giúp công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản gắn kết chặt chẽ hơn với công nghiệp khai khoáng và chế biến sâu, đáp ứng tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Bình Trọng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cam kết ngay sau hội nghị, đơn vị sẽ khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn cấp ủy, không làm gián đoạn sinh hoạt

Nhận thức rõ yêu cầu công tác trong giai đoạn mới, đồng chí Trần Bình Trọng cam kết ngay sau hội nghị, đơn vị sẽ khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn cấp ủy, quy chế làm việc, hoàn thành thủ tục tiếp nhận hồ sơ, chuyển sinh hoạt đảng để không làm gián đoạn sinh hoạt. Đồng thời, các đơn vị sẽ rà soát, cập nhật chương trình, kế hoạch công tác năm 2026 phù hợp với định hướng của Đảng ủy Bộ Công Thương; lãnh đạo thực hiện thông suốt công tác quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tổ chức đảng sẽ tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, qua đó phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhanh chóng hòa nhập môi trường mới và quyết tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương đề nghị các cấp ủy cần phối hợp chặt chẽ để hoàn tất việc bàn giao sổ sách, phiếu đảng viên và hồ sơ đảng viên nguyên trạng; khẩn trương rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, chương trình công tác quý IV và năm 2026

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương đón nhận 02 tổ chức đảng về trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, góp phần củng cố và tăng cường sức mạnh cho Đảng bộ Bộ. Đồng chí đánh giá cao truyền thống 80 năm của ngành địa chất và ghi nhận sự chủ động, tích cực của các bên trong việc chuẩn bị hồ sơ chuyển giao đúng quy định.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phan Văn Bản đề nghị các cấp ủy cần phối hợp chặt chẽ để hoàn tất việc bàn giao sổ sách, phiếu đảng viên và hồ sơ đảng viên nguyên trạng; khẩn trương rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, chương trình công tác quý IV và năm 2026; đồng thời bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội các cấp cho đồng bộ với Đảng bộ Bộ Công Thương. Cùng với đó, các đơn vị cần rà soát, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc, triển khai các quy định mới về xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nhanh chóng ổn định để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Việc chuyển giao và tiếp nhận Đảng bộ Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cùng Chi bộ Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia về trực thuộc Đảng ủy Bộ Công Thương là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Việc chuyển giao và tiếp nhận này không chỉ đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, đồng bộ với bộ máy chính quyền mà còn tạo tiền đề vững chắc để lực lượng cán bộ, đảng viên ngành địa chất - khoáng sản tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn phát triển mới.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Đồng chí Chu Đình Động, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ

Đồng chí Ngô Hồng Giang, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Đồng chí Trần Bình Trọng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương

Đồng chí Vũ Đức Nam, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Công Thương