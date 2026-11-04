Đảng ủy Bộ Công Thương tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến

Sáng 4/11, tại điểm cầu Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Thống nhất quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ

Hội nghị diễn ra trong buổi sáng ngày 4/11, tại trụ sở Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng. Điểm cầu chính đặt tại Phòng họp trụ sở Ban Tổ chức Trung ương. Thành phần tham dự tại điểm cầu Bộ Công Thương gồm các đồng chí Bí thư, cấp ủy đảng và các cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn vị trí việc làm, xác định biên chế của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) tại buổi tập huấn.

Hội nghị được tổ chức trên cơ sở Kế hoạch số 80-KH/BTCTW ngày 2/11/2026 của Ban Tổ chức Trung ương; Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Kế hoạch số 69-KH/ĐUB ngày 3/11/2026 của Đảng ủy Bộ Công Thương nêu rõ, Hội nghị nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng Cổng để kê khai, kế thừa dữ liệu, rà soát, kiểm tra, xác nhận và tổng hợp kết quả theo quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ; thống nhất cách tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cấp. Hội nghị kết hợp tập huấn với thực hành, kiểm thử trên bộ dữ liệu mẫu của đơn vị.

Đồng thời kịp thời tiếp nhận, giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ và kỹ thuật, phát hiện những nội dung cần điều chỉnh, hoàn thiện Cổng, tài liệu hướng dẫn và phương thức hỗ trợ trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế yêu cầu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong hệ thống chính trị trong năm 2026, phục vụ trực tiếp công tác cán bộ và xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027-2031.

Hội nghị tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu trên toàn quốc.

Kết luận cũng yêu cầu kế thừa tối đa dữ liệu đã được xác nhận, không yêu cầu kê khai lại; cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng dữ liệu và kết quả thực hiện thuộc phạm vi phụ trách.

Thao tác, thực hành trên dữ liệu mẫu

Theo Kế hoạch, nội dung tập huấn gồm giới thiệu Cổng và quy trình sử dụng; hướng dẫn đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền; nhập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu, xác nhận và tổng hợp báo cáo; theo dõi tiến độ, khai thác kết quả và bảo đảm an toàn thông tin.

Chương trình cũng hướng dẫn đưa dữ liệu từ bộ biểu hiện có vào Cổng; rà soát liên kết giữa các biểu nghiệp vụ A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2; đối chiếu số liệu tổng hợp với dữ liệu nguồn, phân biệt nhu cầu nhân lực tính toán với chỉ tiêu biên chế.

Theo chương trình, 3 đơn vị đã hoàn thành kê khai trên Cổng kiểm thử gồm Tòa án nhân dân tối cao, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội và phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) trực tiếp thao tác mẫu quy trình kê khai, kiểm tra, xác nhận, tổng hợp dữ liệu và chia sẻ kinh nghiệm, vướng mắc thực tế. Tòa án nhân dân tối cao thực hiện tại phiên thứ nhất; Sở Nội vụ thành phố Hà Nội và phường Hạc Thành thực hiện tại phiên thứ hai.

Các đại biểu tham gia tập huấn tại điểm cầu Bộ Công Thương.

Ở phần thực hành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký làm điểm lựa chọn ít nhất một đơn vị trực thuộc hoặc bộ phận đại diện để chuẩn bị bộ dữ liệu mẫu, thực hành kê khai theo hướng dẫn. Kế hoạch cũng bố trí nội dung hướng dẫn báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo.

Cũng tại chương trình tập huấn, các chuyên gia của Tập đoàn Viettel và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với cơ quan chủ trì giải đáp các vấn đề về kỹ thuật, nghiệp vụ, phương pháp kê khai và sử dụng Cổng; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương quán triệt mục tiêu, yêu cầu của Hội nghị và phát biểu kết luận.