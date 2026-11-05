Đảng ủy Bộ Công Thương tập huấn 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Hội nghị do Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với điểm cầu chính tại Văn phòng Trung ương Đảng, số 1A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội. Tại điểm cầu Bộ Công Thương, hội nghị diễn ra ở Hội trường tầng 7, số 54 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương; lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các cơ quan, ban, đơn vị tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ; đại diện lãnh đạo cấp ủy và cán bộ trực tiếp triển khai thủ tục hành chính của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Thống nhất quy trình thực hiện trên môi trường số

Nội dung trọng tâm của hội nghị là hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cho các nhóm đối tượng tham gia trực tiếp vào quá trình giải quyết công việc trên hệ thống. Trong đó, đối với đảng viên, chương trình tập trung hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ trực tuyến khi thực hiện 4 thủ tục hành chính của Đảng.

Đối với đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ, nội dung tập huấn đi sâu vào quy trình nghiệp vụ trên hệ thống. Đây là lực lượng trực tiếp thực hiện các khâu tiếp nhận, xử lý và giải quyết hồ sơ, do đó việc nắm chắc quy trình có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm tính thống nhất khi triển khai tại các tổ chức đảng.

Bên cạnh đó, cán bộ quản trị, vận hành hệ thống cũng được hướng dẫn các nội dung liên quan đến nhiệm vụ quản lý, vận hành. Việc tập huấn đồng thời cho cả người thực hiện thủ tục, cán bộ xử lý hồ sơ và cán bộ quản trị giúp các khâu trong quy trình được tiếp cận thống nhất, hạn chế những vướng mắc phát sinh do chưa nắm rõ cách thức sử dụng.

Không chỉ dừng ở việc hướng dẫn thao tác, hội nghị còn dành thời gian trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn xử lý tình huống. Đây là nội dung cần thiết để các đơn vị có thể vận dụng thống nhất những hướng dẫn nghiệp vụ vào quá trình triển khai thực tế, nhất là đối với cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng bộ triển khai trong toàn Đảng bộ

Việc triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử đòi hỏi sự thống nhất trong quy trình thực hiện tại các cấp ủy, tổ chức đảng. Thông qua hội nghị tập huấn, đội ngũ cán bộ, đảng viên được hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ, cách thức sử dụng hệ thống và trách nhiệm trong từng khâu xử lý hồ sơ. Qua đó, góp phần đưa các thủ tục hành chính của Đảng vào thực hiện đồng bộ, hạn chế lúng túng trong quá trình triển khai tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.

Việc đưa các thủ tục hành chính của Đảng lên môi trường điện tử là một nội dung trong quá trình đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ vào hoạt động của tổ chức đảng. Với Đảng bộ Bộ Công Thương, việc triển khai thống nhất từ cấp Đảng ủy Bộ đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao tính chủ động của đảng viên, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và từng bước hình thành phương thức xử lý công việc trên môi trường số.

Thông qua hội nghị tập huấn, các cấp ủy và cán bộ được giao nhiệm vụ có thêm cơ sở để triển khai 4 thủ tục hành chính theo đúng quy trình, bảo đảm sự thống nhất trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương.

Việc triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử đặt ra yêu cầu thống nhất từ khâu nộp hồ sơ, tiếp nhận, xử lý đến quản trị, vận hành hệ thống. Hội nghị tập huấn là dịp để đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững quy trình, tháo gỡ vướng mắc nghiệp vụ, bảo đảm việc thực hiện được đồng bộ tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.