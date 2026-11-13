Đảng ủy Bộ Công Thương tăng cường công tác truyền thông, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số

Đảng ủy Bộ Công Thương có Công văn số 1292-CV/ĐUB ngày 06/11/2026 gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương về việc tặng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2026, ngà y30/9/2026. (Ảnh: TCCT/Ngọc Châm)

Thực hiện Công văn số 1509-CV/ĐU ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Cộng Thương yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, nghiêm túc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Công văn số 1509-CV/ĐU ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Đảng ủy Chính phủ. Bám sát Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 02/4/2026 của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác truyền thông chính sách, đặc biệt chú trọng thông tin, tuyển truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số, theo hướng cung cấp thông tin cụ thể, dễ hiểu, có chiều sâu, phù hợp từng nhóm đối tượng, gắn với những vấn đề thiết thực và kết quả triển khai tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hai là, phát huy vai trò của các kênh thông tin chính thống, sinh hoạt của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể. Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt của cấp ủy các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông thuộc Bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số. Tăng cường sử dụng hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội và các hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng nhóm đối tượng trẻ, đoàn viên, thanh niên.

Ba là, tiếp tục tham mưu, tập trung tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện. Gắn việc hoàn thiện cơ chế, chính sách với đẩy nhanh tiến độ xử lý những khó khăn, vướng mắc cụ thể; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, cá nhân; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và kịp thời khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm.

Bốn là, tập trung đề xuất và triền khai thực hiện các giải pháp tiếp tục củng cố và phát huy các động lực tăng trưởng; chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tiến độ các dự án, công trình trọng điểm; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động. Cùng với thúc đẩy tăng trưởng, cần chú trọng kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường; quan tâm tạo việc làm, nâng cao thu nhập và an sinh xã hội.

Năm là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc dự báo, đánh giá tác động xã hội khi xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến giá cả, việc làm, thu nhập, đời sống; những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và mức độ thụ hưởng kết quả tăng trưởng của người dân. Qua đó, kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp những vấn đề dư luận quan tâm và tổng hợp, phản ánh những khó khăn, kiến nghị phát sinh để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.