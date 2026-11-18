Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng và ý thức trách nhiệm của đội ngũ đảng viên mới đối với Đảng, với cơ quan, đơn vị và với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/ĐUB ngày 31/3/2026 của Đảng ủy Bộ Công Thương về việc mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2026, sáng 18/11/2026, Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2026.

Phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương cho biết, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sỹ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; Được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của mỗi người sau một quá trình phấn đấu, rèn luyện và được tổ chức đảng ghi nhận. Tuy nhiên, cần nhận thức sâu sắc rằng: được kết nạp vào Đảng không phải là đích đến của quá trình phấn đấu, mà là sự khởi đầu của một chặng đường mới với yêu cầu cao hơn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân. Vào Đảng là tự nguyện đặt mình dưới sự lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện của Đảng; tự nguyện phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân và lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Với mục tiêu bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên mới, nhằm nâng cao nhận thức về Đảng, tích cực phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2026, thực hiện công tác xây dựng Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương tổ chức mở Lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới cho 103 học viên là các đảng viên dự bị được giới thiệu để tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng đảng viên mới.

"Việc tham gia học Lớp Bồi dưỡng Đảng viên mới là một trong những điều kiện bắt buộc để chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị. Đây cũng là cơ hội để các đảng viên dự bị được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên; có đủ bản lĩnh theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của Đảng để phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, nâng cao khả năng tư duy của các đồng chí đảng viên mới trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội, phương pháp tư duy khoa học, qua đó sẽ có sự rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực không ngừng để tự hoàn thiện, nâng cao năng lực vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, tổ chức", đồng chí Nguyễn Minh Huệ nhấn mạnh, đồng thời cho biết, những nội dung này sẽ được các giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đảng ủy Chính phủ truyền đạt tới các đồng chí học viên. Căn cứ vào những tiêu chí đó, các học viên tự rèn luyện mình, đáp ứng đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

Theo đồng chí Nguyễn Minh Huệ, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với những mục tiêu chiến lược, yêu cầu và khát vọng phát triển lên một tầm cao mới. Nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra yêu cầu rất cao đối với Đảng bộ Bộ Công Thương trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ và của ngành; phát huy vai trò nòng cốt, trụ cột trong phát triển công nghiệp quốc gia, xây dựng nền thương mại hiện đại, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.

Những nhiệm vụ đó đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý mà còn đòi hỏi sự tham gia tích cực, trách nhiệm, sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Mỗi đồng chí đảng viên mới phải là những đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn vững, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao; phải thực sự trở thành một nhân tố tích cực trong đổi mới sáng tạo tại cơ quan, đơn vị; có tư duy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; góp phần xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030

"Các đồng chí học viên hôm nay là một nhân tố trong đội ngũ ấy, là những hạt nhân ưu tú của các cơ quan, đơn vị, tổ chức. Dù ở vị trí công tác nào, làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước, nghiên cứu chiến lược, xây dựng chính sách hay hoạt động trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp - mỗi đồng chí đều phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm chính trị của mình đối với sự phát triển chung của ngành", Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương chia sẻ, cùng với đó nhấn mạnh, mỗi đồng chí đảng viên mới phải là những đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn vững, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao; phải thực sự trở thành một nhân tố tích cực trong đổi mới sáng tạo tại cơ quan, đơn vị; có tư duy dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; góp phần xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Lê Mạnh Cường - Đảng ủy viên Đảng ủy Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương phát biểu tại khai giảng Lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại buổi khai giảng Lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Mạnh Cường - Đảng ủy viên Đảng ủy Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cho biết, lớp học bồi dưỡng Đảng viên mới sẽ diễn ra từ ngày 18/11/2026 đến 25/11/2026, nội dung chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2026 dựa trên bộ Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Theo Chương trình, các học viên sẽ được nghe các đồng chí giảng viên Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ chí Minh; và Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt những nội dung theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo.

"Với tư cách là đơn vị được giao phổi hợp tổ chức triển khai thực hiện lớp học, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương sẽ giành những điều kiện tốt nhất như trang thiết bị học tập phục vụ lớp học để đảm bảo cho lớp học được diễn ra thành công tốt đẹp", đồng chí Lê Mạnh Cường nhấn mạnh.