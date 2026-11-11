Đảng ủy Bộ Công thương: Đột phá vận dụng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào công tác xây dựng Đảng và chuyển đổi số

Việc cụ thể hóa các chủ trương, định hướng chiến lược này không chỉ tạo bước chuyển biến căn bản trong quản lý tổ chức, bộ máy mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trực thuộc.

Cụ thể hóa Nghị quyết 57 trong đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống chính trị. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Đảng ủy Bộ Công thương đã chủ động lồng ghép nội dung này vào công tác Đảng thông qua việc số hóa toàn diện quy trình nghiệp vụ tổ chức xây dựng Đảng, tiêu biểu là công tác quản lý vị trí việc làm và biên chế.

Đảng ủy Bộ Công thương đẩy mạnh chuyển đổi số nghiệp vụ công tác Đảng. (Ảnh: MAI HUYÊN-TRẦN HẢI)

Việc tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu, xây dựng hệ thống kê khai trực tuyến thể hiện rõ nét tư duy đổi mới của Đảng ủy Bộ: Theo đó, Bộ không chỉ chuyển từ phương thức thủ công sang môi trường số mà còn chuẩn hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ thành các bước liên thông, minh bạch, giúp các cấp ủy Đảng quản lý dữ liệu nhân sự, vị trí việc làm một cách khoa học, chính xác; cùng với đó là nâng cao chất lượng tham mưu, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác đảng tại các cơ quan, đơn vị nắm vững kỹ năng thao tác trên nền tảng số, tối ưu hóa thời gian và nâng cao độ tin cậy của thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Đề cao trách nhiệm nêu gương và tính kỷ luật của người đứng đầu

Việc vận dụng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vào công tác Đảng tại Bộ Công thương không dừng lại ở việc áp dụng công nghệ, mà còn gắn chặt chẽ với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm nêu gương. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng dữ liệu và kết quả thực hiện trong phạm vi phụ trách, qua đó nâng cao tính minh bạch và hiệu quả điều hành.

Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng dữ liệu và kết quả thực hiện trong phạm vi phụ trách. (Ảnh: MAI HUYÊN-TRẦN HẢI)

Cùng với đó là đồng bộ hóa hệ thống: Phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia kỹ thuật hàng đầu (như Tập đoàn Viettel, Đại học Quốc gia Hà Nội...) để kiểm thử, bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối, tạo nền tảng vững chắc cho công tác quy hoạch, bố trí cán bộ và xây dựng phương án biên chế đồng bộ.

Thông qua những bước đi quyết liệt và sáng tạo này, Đảng ủy Bộ Công thương đang từng bước hiện thực hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị vào đời sống thực tiễn, xây dựng hệ thống tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.