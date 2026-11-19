Đảng ủy Bộ Công Thương có Công văn số 1325-CV/ĐUB ngày 16/11/2026 gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia.

Đảng ủy Bộ Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia

Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 642-CV/BTGDV ngày 11/11/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 40-KH/BTGTW, ngày 30/9/2026 và Công văn số 1340-CV/BTGTW, ngày 10/11/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia (Cuộc thi diễn ra từ ngày 22/10 đến ngày 22/11/2026); đến nay, nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã tích cực triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, lan tỏa Cuộc thi, thu hút đông đảo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia (kết quả thi hằng tuần được cập nhật trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên). Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa tích cực lan tỏa về Cuộc thi, số lượng người dự thi còn hạn chế.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc thi, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Cộng Thương yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Công văn số 642-CV/BTGDV của Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; gắn việc tham gia Cuộc thi với nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Kết quả tham gia Cuộc thi là một trong những tiêu chí để xem xét, đánh giá kết quả công tác tuyên giáo và dân vận của cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương trong năm 2026.

Sau 02 tuần tổ chức trên trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên, Cuộc thi sẽ được triển khai trên ứng dụng Hệ thống Thông tin tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương từ ngày 09/11 đến ngày 22/11/2026.

Đề nghị các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công Thương tăng cường, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cài đặt, sử dụng ứng dụng và tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia.

Chi tiết Công văn số 1325-CV/ĐUB và hướng dẫn cài đặt ứng dụng, tham dự Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia, xem tại đây.