Đảng ủy Bộ Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung và thể lệ của cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Thực hiện Công văn số 538-CV/BTGDV ngày 06/10/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ về tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên; Kế hoạch số 40-KH/BTGTW, ngày 30/9/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chuyển đổi số quốc gia (sau đây viết tắt là Cuộc thi), Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung và thể lệ Cuộc thi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp theo nội dung Công văn số 538-CV/BTGDV của Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ và Kế hoạch số 40-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Vận động 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc thi (dự kiến diễn ra từ 22/10 đến 22/11/2026); phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và lực lượng làm công tác thông tin, tuyên truyền trong việc tham gia Cuộc thi và lan tỏa thông tin chính thống về chuyển đổi số.

Cấp ủy các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi theo Kế hoạch số 40-KH/BTGTW. Đồng thời, đăng tải, chia sẻ thông tin, đường dẫn tham gia Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên tại địa chỉ https://baocaovien.vn và hướng dẫn cán bộ, đảng viên chủ động tìm hiểu, cài đặt, sử dụng Hệ thống thông tin tuyên giáo (App Tuyên giáo). Các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi thông tin, thể lệ và hướng dẫn chính thức của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Việc triển khai phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức; gắn tuyên truyền, tham gia Cuộc thi với nhiệm vụ chuyển đổi số và công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị. Quán triệt nội dung Cuộc thi trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và các hoạt động tuyên truyền phù hợp của cơ quan, đơn vị; kịp thời biểu dương, nhân rộng cách làm hiệu quả, cá nhân tích cực tham gia và có đóng góp trong lan tỏa Cuộc thi.

Các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình, kết quả tham gia Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, lấy kết quả tham gia Cuộc thi làm tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng của cấp ủy, chi bộ. Báo cáo kết quả về Đảng ủy Bộ (qua Ban Tuyên giáo và Dân vận) để tổng hợp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc các nội dung trên.

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