Đảng ủy Bộ Công Thương: Đẩy mạnh học tập, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương khóa XIV gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương; cấp ủy các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương; các đồng chí chưa tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (đã được tổ chức ngày 16/10/2026); các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương.

Hội nghị nhằm cụ thể hóa kịp thời các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thành chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ Công Thương và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị

Hội nghị nhằm mục đích tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những nội dung mới, trọng tâm; thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, cụ thể hóa kịp thời các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thành chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ Công Thương và các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện; đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Giảng viên Cao cấp, PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề về nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị

Trong khuôn khổ Hội nghị, Giảng viên Cao cấp, PGS.TS. Nguyễn Toàn Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt chuyên đề về nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị.

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Bộ Công Thương; đồng thời thảo luận về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Công Thương về Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/07/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảng bộ cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Bộ Công Thương

Cụ thể, về Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành văn bản hướng dẫn, triển khai Nghị quyết Trung ương 3 Khóa XIV, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch số 53-KH/ĐUB, Kế hoạch số 59-KH/ĐUB, Triệu tập số 60-TrT/ĐUB cùng các Công văn số 1052-CV/ĐUB, 1090-CV/ĐUB, 1091-CV/ĐUB để chỉ đạo tổ chức học tập và triển khai 05 Nghị quyết, 02 Kết luận và các Quy định số 207-QĐ/TW, 208-QĐ/TW. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết và Kết luận được phân công cho từng đơn vị chủ trì (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Năng lượng và Dầu khí, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp).

Triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch số 60-KH/ĐUB, Triệu tập số 72-GTT/ĐUB và các Công văn số 1162-CV/ĐUB, 1163-CV/ĐUB nhằm phổ biến, quán triệt các Nghị quyết số 25-NQ/TW, 26-NQ/TW, 27-NQ/TW và các Chỉ thị số 12-CT/TW, 14-CT/TW. Công tác tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện giao cho Ban Tuyên giáo và Dân vận, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì.

Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XIV, Đảng ủy Bộ đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/ĐUB, Kế hoạch số 67-KH/ĐUB, Triệu tập số 81-TrT/ĐUB, Triệu tập số 83-TrT/ĐUB và Công văn số 1229-CV/ĐUB, 1247-CV/ĐUB để triển khai 04 Nghị quyết, 03 Kết luận và 02 Quy định. Phân công cụ thể cho Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ chủ trì thực hiện.

Kết quả đạt 100% cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã hoàn thành tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập nghiêm túc, bảo đảm tỷ lệ tham dự cao

Về kết quả tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, các đơn vị đã tập trung vào ý nghĩa chiến lược của các Hội nghị Trung ương, quán triệt 4 bước chuyển chiến lược, nội dung chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phân tích sâu cơ sở lý luận, thực tiễn cùng các điểm mới của Nghị quyết.

Bên cạnh đó, đổi mới phương thức và kết quả. Cụ thể, đề cao vai trò trách nhiệm của Bí thư hoặc đại diện cấp ủy trực tiếp chủ trì quán triệt tại đơn vị. Kết quả đạt 100% cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã hoàn thành tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập nghiêm túc, bảo đảm tỷ lệ tham dự cao.

Về công tác thông tin tuyên truyền, huy động đa dạng các cơ quan báo chí và công cụ truyền thông như Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Cổng thông tin điện tử Bộ, Nhà xuất bản Công Thương, Truyền hình Công Thương, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại cùng Sổ tay đảng viên điện tử. Qua đó đã sản xuất và đăng tải trên 500 tin, bài, video cho Hội nghị Trung ương 3; hơn 200 tin, bài cho Hội nghị các Nghị quyết Bộ Chính trị ngày 03/9/2026; và trên 600 tin, bài, sản phẩm truyền thông đa phương tiện cho Hội nghị Trung ương 4.

Về công tác cụ thể hóa, triển khai thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát, quá trình cụ thể hóa chương trình hành động đã tuân thủ nghiêm túc phương châm "Rõ mục tiêu - Rõ nhiệm vụ - Rõ thẩm quyền - Rõ nguồn lực - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn - Rõ sản phẩm - Rõ kết quả", gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần chủ động triển khai ngay. Song song với đó, trong công tác kiểm tra, giám sát, các đơn vị đã phối hợp quản lý chặt chẽ đại biểu tham dự tại các điểm cầu để tổng hợp báo cáo Đảng ủy Chính phủ, đồng thời tăng cường kiểm tra thực tế nhằm đôn đốc, khen thưởng những đơn vị làm tốt và kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện học tập hình thức, chiếu lệ.

Nhìn chung, nhiệm vụ trọng tâm và kiến nghị, công tác triển khai trong thời gian qua đã diễn ra chủ động, bài bản và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin. Tuy nhiên, do văn kiện có dung lượng rất lớn với nhiều nội dung mang tính đột phá, một số tổ chức đảng cơ sở vẫn cần tiếp tục rà soát chương trình hành động để bảo đảm sát với thực tế hơn.

Trong công tác thông tin tuyên truyền, đã sản xuất và đăng tải trên 500 tin, bài, video cho Hội nghị Trung ương 3; hơn 200 tin, bài cho Hội nghị các Nghị quyết Bộ Chính trị ngày 03/9/2026; và trên 600 tin, bài, sản phẩm truyền thông đa phương tiện cho Hội nghị Trung ương 4

Trên cơ sở đó, đối với nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, các đơn vị sẽ tập trung hoàn thiện các chương trình hành động, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, hướng tới mục tiêu tăng trưởng "hai con số". Cùng với việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật và tăng cường kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác sơ kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng sẽ được chú trọng triển khai.

Đối với các kiến nghị và đề xuất, Đảng bộ đề nghị Đảng ủy Chính phủ và Trung ương tiếp tục định hướng tuyên truyền, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, cung cấp tài liệu hỏi - đáp, đồng thời tăng cường tổ chức các hội thảo để chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả giữa các bộ, ngành.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương khẳng định, Hội nghị Trung ương 3 và Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, định hướng lớn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát huy nguồn lực và thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Công Thương khẳng định, Hội nghị Trung ương 3 và Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, định hướng lớn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát huy nguồn lực và thúc đẩy phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Qua các nội dung được quán triệt, có thể khái quát một số quan điểm chỉ đạo lớn của đồng chí Tổng Bí thư mà các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần đặc biệt quan tâm:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đây là yêu cầu có tính nguyên tắc, nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Phải kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng, giữa giáo dục, phòng ngừa với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm; đề cao tính tự giác, tự soi, tự sửa của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, phải thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân thông qua hành động, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối đúng đắn, bằng công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và nêu gương; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện nhưng không bao biện, làm thay chức năng quản lý của Nhà nước và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Chuyển mạnh từ tư duy ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện có hiệu quả; khắc phục tình trạng hình thức, chống chế, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Thứ ba, đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đổi mới thực chất công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể và sự tín nhiệm làm thước đo. Phải phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; khuyến khích cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời kiểm soát chặt chẽ quyền lực, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Thứ tư, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Mọi chủ trương, quyết sách phải hướng tới kết quả thực chất, gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

Một yêu cầu xuyên suốt được đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh là: các chủ trương, nghị quyết phải được thể chế hóa đồng bộ, tổ chức thực hiện quyết liệt, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả; lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo năng lực lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Đối với Đảng bộ Bộ Công Thương, những quan điểm chỉ đạo trên có ý nghĩa trực tiếp đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương đến toàn thể cán bộ, đảng viên; gắn việc học tập với xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Bảo đảm việc học tập nghị quyết phải thực chất, tránh hình thức, học tập phải đi đôi với hành động.

Hai là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, quản lý đảng viên, kiểm tra, giám sát và giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Công Thương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, quản trị, điều hành và triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn bảo đảm thực hiện hiệu quả, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ công tác, xây dựng Đảng bộ Bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ba là, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương; chủ động tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; phát triển công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh cung ứng và phát triển thị trường trong nước. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngành Công Thương có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức công vụ trong sáng, chuyên môn nghiệp vụ tốt, tinh thần đổi mới và trách nhiệm cao. Kiên quyết khắc phục biểu hiện né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết; định kỳ đánh giá tiến độ, kết quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cấp ủy và người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình; không để nghị quyết dừng lại ở khâu học tập, quán triệt mà chậm được cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị; đổi mới hình thức tuyên truyền, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, cổng thông tin điện tử, môi trường số và mạng xã hội; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông thuộc Bộ trong tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị; chú trọng tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện, mô hình hay, cách làm sáng tạo, tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt 06 một số nhiệm vụ trọng tâm

Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Phan Văn Bản đề nghị: "Ngay sau Hội nghị, các cấp ủy tổ chức đảng, các đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, khẩn trương cụ thể hóa các nội dung đã được quán triệt thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ công tác; tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và có kết quả cụ thể.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc rằng, học tập nghị quyết không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là cơ sở để nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, chuyển hóa các chủ trương của Đảng thành hiệu quả công tác hằng ngày. Mỗi tổ chức đảng phải thực sự là hạt nhân chính trị tại cơ quan, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu gương bằng hành động và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao."