Đảng ủy Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công văn nêu rõ: Thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, quản triệt các tô chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tuy nhiên, vừa qua vẫn còn một số trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật, đã và đang bị các cơ quan chức năng xử lý.

Trước tỉnh hình đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt sâu sắc các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, chú trọng giáo dục liêm chính, đạo đức công vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, với tỉnh thần thượng tôn pháp luật, thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; đồng thời quản lý chặt chẽ cán bộ ở các vị trí, khâu nghiệp vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Thứ ba, khẩn trương rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy chế làm việc, quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, khắc phục ngay những bất cập, sơ hở để bị lợi dụng để vi phạm. Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch quá trình giải quyết, xử lý công việc.

Thứ tư, tăng cường tự kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, sai phạm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, kiên quyết xử lý ngay từ khi mới phát sinh, không để vị phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Thứ năm, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm, phải thực sự tiên phong, gương mẫu trong mọi việc; đồng thời phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện nếu để xảy ra vi phạm, tham nhũng, tiêu cực thuộc phạm vị quản lý.