Đảng ủy Bộ CHQS TP Quảng Ninh gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội nói chung, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự TP Quảng Ninh nói riêng.

Trải qua các thời kỳ, ngành luôn phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, giữ vững tính Đảng, công minh, chính xác”, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Thành ủy viên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS TP Quảng Ninh phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Quân đội.

Bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động triển khai công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chú trọng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Hoàng Văn Thuyết biểu dương những cống hiến bền bỉ, thầm lặng của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự thành phố trong kế thừa, phát huy truyền thống của ngành.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết tặng hoa chúc mừng các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS TP Quảng Ninh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục nâng cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm nêu gương; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước ứng dụng dữ liệu trong công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Hoàng Văn Thuyết biểu dương những cống hiến bền bỉ, thầm lặng của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự thành phố trong kế thừa, phát huy truyền thống của ngành.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết tặng hoa chúc mừng các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS TP Quảng Ninh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục nâng cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm nêu gương; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước ứng dụng dữ liệu trong công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, am hiểu pháp luật, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.