Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh kiểm tra tại 4 xã miền núi

Đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình tại Ban CHQS xã Kỳ Thượng.

Năm 2026, Ban CHQS các xã đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác xây dựng Đảng được các Chi bộ Quân sự xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng được duy trì nghiêm túc, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được nâng cao. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 được các đơn vị tích cực thực hiện theo đúng quy trình, kế hoạch.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết phát biểu tại buổi kiểm tra, nắm tình hình tại Ban CHQS xã Ba Chẽ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn công tác chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, tập trung vào việc rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, quản lý sổ sách, vũ khí, trang bị kỹ thuật; duy trì nền nếp báo cáo, lễ tiết, tác phong của lực lượng dân quân thường trực và công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết phát biểu kết luận buổi kiểm tra, nắm tình hình tại Ban CHQS xã Lương Minh.

Kết luận kiểm tra, nắm tình hình, Đại tá Hoàng Văn Thuyết yêu cầu Ban CHQS các xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tập trung xây dựng Chi bộ Quân sự xã trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ; tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quản lý chặt chẽ chất lượng chính trị của cán bộ, chiến sĩ dân quân; giữ gìn, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.