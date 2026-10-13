Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ

Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đối thoại với cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Minh Tiến

Đại tá Võ Thành Danh đã gợi mở 6 nội dung trọng tâm để các cơ quan, đơn vị tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân dự bị mới được điều chuyển, quân nhân chuyên nghiệp mới được tuyển dụng... đã thẳng thắn trao đổi, nêu những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc cần quan tâm giải quyết. Các ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm, xây dựng, góp phần giúp cấp ủy, chỉ huy các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trực tiếp trao đổi nhiều nội dung bộ đội quan tâm. Ảnh: Minh Tiến

Kết luận buổi đối thoại, Đại tá Võ Thành Danh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường đối thoại, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của cán bộ, chiến sĩ. Việc tiếp nhận, giải quyết kiến nghị phải được thực hiện trên tinh thần cầu thị, khách quan, đúng quy định, đúng thẩm quyền; bảo đảm phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền; những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố nhấn mạnh: Đối thoại dân chủ không chỉ là dịp giải đáp kiến nghị mà còn là giải pháp quan trọng để củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị; chủ động khắc phục khó khăn, tích cực thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, tạo sự đồng thuận từ nhận thức đến hành động, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố.