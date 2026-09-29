Đảng ủy Binh chủng Đặc công quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, Phó chính ủy Binh chủng Đặc công chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Cơ quan Bộ tư lệnh Binh chủng kết nối đến điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Binh chủng.

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, Phó chính ủy Binh chủng Đặc công phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, quán triệt 6 chuyên đề: Chỉ thị số 07-CT/TW và chuyên đề toàn khóa, triển khai Chỉ thị số 899-CT/QUTW của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2-8-2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, định hướng nội dung xây dựng Kế hoạch của Quân ủy Trung ương thực hiện nghị quyết; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, định hướng nội dung xây dựng Kế hoạch của Quân ủy Trung ương thực hiện nghị quyết; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới, định hướng những nội dung xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định phù hợp với nhiệm vụ Quân đội; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, định hướng nội dung xây dựng Kế hoạch của Quân ủy Trung ương thực hiện nghị quyết; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28-8-2026 về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, định hướng nội dung xây dựng Kế hoạch của Quân ủy Trung ương thực hiện nghị quyết.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại tá Tạ Hồng Quang, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công trình bày chuyên đề.

Hội nghị nhằm giúp các đại biểu nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, điểm mới, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Bộ Chính trị; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Binh chủng.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, Phó chính ủy Binh chủng ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan chức năng; đánh giá cao tinh thần tham dự, nghiên cứu, học tập của các đại biểu tại các điểm cầu của Binh chủng.

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, ý nghĩa của các nghị quyết, chỉ thị đối với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Chuyển mạnh từ tư duy "học nghị quyết" sang "thực hành theo nghị quyết", lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị làm thước đo. Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, từng cấp ủy, tổ chức đảng cần khẩn trương cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo của cấp mình bằng nhiệm vụ, giải pháp phù hợp; xác định rõ việc gì cần làm ngay, việc gì làm theo lộ trình, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả. Chú trọng tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị ở các cấp trong Binh chủng, bảo đảm việc thực hiện thông suốt ở các cấp, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Binh chủng.