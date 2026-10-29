Đảng ủy BĐBP TP Cần Thơ nâng cao chất lượng lãnh đạo, xây dựng đơn vị vững mạnh

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên BĐBP thành phố; chỉ huy các phòng, ban và đơn vị cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị năm 2026; thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp khắc phục, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo báo cáo kiểm điểm, năm 2026, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu.

Phương pháp lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, điều hành tiếp tục được đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và từng cá nhân được phát huy, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, khu vực biên giới biển; chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân được chú trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cùng với đó, Đảng ủy lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới biển; triển khai các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Công tác phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và ngư dân trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được quan tâm thực hiện, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý kỷ luật, phát huy dân chủ ở cơ sở được tăng cường. Các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, bảo đảm phục vụ kịp thời nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của đơn vị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm, hội nghị đã tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân theo đúng nội dung, quy trình; tập trung làm rõ những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, nhất là trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các ý kiến đóng góp thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng, cầu thị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và từng cán bộ chủ trì.

Đại tá Huỳnh Thanh Hùng, Chính ủy BĐBP thành phố phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Huỳnh Thanh Hùng ghi nhận những kết quả Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP thành phố đạt được trong năm 2026; đồng thời yêu cầu tập thể, cá nhân nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với từng hạn chế, khuyết điểm để có biện pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả.

Trong đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng và địa phương, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tư tưởng, duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền nếp chính quy.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu; xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm với nội dung, biện pháp, thời gian hoàn thành và trách nhiệm cụ thể, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, bảo đảm chuyển biến thực chất.

Thông qua kiểm điểm, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ tiếp tục củng cố đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.