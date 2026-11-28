Đảng ủy Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, phát biểu tại hội nghị.

Tổ công tác số 3 của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh dự hội nghị.

Năm 2026, Đảng ủy Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển sự nghiệp báo chí, phát thanh, truyền hình; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong công tác chuyên môn, Đảng ủy lãnh đạo đổi mới nội dung, hình thức các ấn phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình; nâng cao chất lượng biên tập, xuất bản và phát sóng. Hoạt động tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên các loại hình báo chí và nền tảng số, bám sát nhiệm vụ chính trị, các sự kiện trọng tâm của tỉnh. Năm 2026, đơn vị đã xuất bản an toàn, đúng định hướng 369 kỳ Báo Sơn La; Báo Sơn La điện tử phát hành 365 kỳ; đăng tải hơn 41.200 tin, bài, ảnh trên báo in và báo điện tử, trong đó có hơn 7.000 tác phẩm được biên dịch sang tiếng Anh, tiếng Mông và tiếng Thái. Các chương trình phát thanh, truyền hình duy trì hơn 100 chuyên mục, bản tin; sản xuất hơn 12.600 tin phát thanh, truyền hình.

Đặc biệt, đơn vị tập trung xây dựng, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, tăng cường phối hợp giữa các loại hình báo chí trong tổ chức sản xuất, xử lý và phân phối thông tin. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản trị, điều hành, sản xuất chương trình; phát triển nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và khả năng tiếp cận công chúng.

Lãnh đạo phòng Thư ký, Biên tập phát biểu tại hội nghị

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Trong năm, đã cử 9 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hoàn thiện hồ sơ kết nạp 5 đảng viên mới.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026; phân tích nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị cũng tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026, làm cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong năm 2027.