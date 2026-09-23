Đảng ủy Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng gắn học và làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị

Đoàn Giám sát số 358 của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tiến hành giám sát đối với Đảng ủy và đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng

Tối 23/9, Đoàn Giám sát số 358 của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng do Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lê Thị Hải Duyên làm Trưởng đoàn đã giám sát đối với Đảng ủy và đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Lâm Đồng.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng thông tin một số kết quả của cán bộ, đảng viên Báo và PTTH Lâm Đồng đã đạt được trong công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nội dung giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, trong thời gian từ ngày 1/8/2025 đến 30/8/2026.

Phó Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng Bùi Thanh Quang trao đổi một số nội dung về kết quả giám sát

Qua giám sát, Đoàn ghi nhận Đảng ủy Báo và PTTH Lâm Đồng đã quan tâm cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn. Đảng ủy đã ban hành các kế hoạch, quy tắc về chuẩn mực đạo đức, triển khai đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng các mô hình gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng.

Năm 2026, có 439/439 cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác, đạt 100%. Đáng chú ý, Đảng ủy đã triển khai mô hình “Xây dựng Báo điện tử Lâm Đồng trở thành báo Đảng địa phương có lượng truy cập thuộc nhóm cao nhất cả nước”.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Thúy Hằng trao đổi một số nội dung tại buổi làm việc

Lượng truy cập Báo Lâm Đồng điện tử duy trì trên 3 triệu lượt/tháng; riêng tháng 3/2026 đạt 6.257.368 lượt. Đảng ủy cũng triển khai mô hình “Phần mềm hồ sơ 1361”, hỗ trợ số hóa 274 hồ sơ đảng viên.

Đối với đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng, Đoàn Giám sát ghi nhận vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01 gắn với Quy định số 144; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất và từng bước gắn việc học tập, làm theo Bác với đổi mới hoạt động báo chí, chuyển đổi số, tuyên truyền và xây dựng Đảng.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Báo và PTTH Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy Báo và PTTH Lâm Đồng đạt được về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh cũng ghi nhận vai trò, trách nhiệm của đồng chí Lê Huy Toàn trong lãnh đạo, chỉ đạo, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng phát biểu kết luận buổi làm việc

Thời gian tới, đồng chí Lê Thị Hải Duyên đề nghị Đảng ủy Báo và PTTH Lâm Đồng tập trung rà soát, triển khai những nhiệm vụ còn tồn đọng, nhất là công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên.

Thành viên Đoàn Giám sát, cán bộ, lãnh đạo Báo và PTTH Lâm Đồng tham dự

Đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng đánh giá tổ chức đảng, đảng viên; đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị, bảo đảm việc học tập và làm theo Bác ngày càng thực chất, hiệu quả.