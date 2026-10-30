Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Đại tá Ngô Anh Thu, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo QĐND chủ trì hội nghị.

Đại tá Ngô Anh Thu, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân chủ trì hội nghị. Ảnh: THÁI HƯNG

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt 6 chuyên đề về những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những điểm mới, trọng tâm nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và một số nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong Quân đội.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ của Báo QĐND nắm vững những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi và điểm mới của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Ngô Anh Thu yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các phòng, ban và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ Báo QĐND tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, điểm mới các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; cụ thể hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch, chỉ tiêu và nhiệm vụ sát thực tiễn; xác định rõ nội dung trọng tâm, khâu đột phá và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: THÁI HƯNG

Đại tá Ngô Anh Thu yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót. Qua đó, tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.