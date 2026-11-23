Dự lễ dâng hương có Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Dũng và cán bộ, đảng viên, công chức toàn đơn vị.

Cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Thành ủy dâng hương Đền thờ Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Phương Hằng

Tại các địa điểm nêu trên, cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công lao của vị khai quốc công thần Nguyễn Hữu Cảnh - người có công lớn trong việc kinh lược, mở mang bờ cõi phương Nam và lập nên phủ Gia Định vào năm 1698.

Để tưởng nhớ công đức tiền nhân, nhân dân địa phương đã lập đền thờ và gìn giữ phần mộ của Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh tại khu phố Nhị Hòa, phường Trấn Biên.

Di tích Đền thờ và mộ Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1991.

Cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Thành ủy dâng hương mộ Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Phương Hằng

Tiếp đó, cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo Thành ủy tham quan Bảo tàng Đồng Nai (phường Tân Triều).

Tại đây, cán bộ, đảng viên, công chức của đơn vị tham quan các không gian trưng bày; nghe thuyết minh về lịch sử hình thành vùng đất, truyền thống đấu tranh cách mạng và di sản văn hóa Đồng Nai.

Hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026, Đảng ủy Ban Tuyên giáo Thành ủy còn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức cho cán bộ, đảng viên xem phim có giá trị lịch sử, văn hóa; chỉnh trang công sở xanh - sạch - đẹp, trang trí khánh tiết; tham gia các hoạt động do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức; tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; viết bài, xây dựng sản phẩm tuyên truyền, quảng bá về Đồng Nai.

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Dũng cho biết, các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động về vị trí, vai trò của văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bồi đắp niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người Đồng Nai; góp phần đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào cuộc sống.

Cán bộ, đảng viên Ban Tuyên giáo Thành ủy xem biểu diễn nghệ thuật đàn đá tại Quảng trường thành phố. Ảnh: Phương Hằng

Đồng thời, gắn các hoạt động hưởng ứng với xây dựng văn hóa trong Đảng, văn hóa công sở, đạo đức công vụ và chuẩn mực ứng xử của cán bộ làm công tác tuyên giáo. Tạo không khí đoàn kết, phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần trong cơ quan; phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.