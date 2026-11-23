Quang cảnh hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo các xã biên giới biển.

Năm 2026, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ công tác biên phòng, quốc phòng, quân sự địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh vùng biển, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong năm, đơn vị đã tổ chức nhiều đợt tuần tra dài ngày trên biển, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, xử lý vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh với tội phạm ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật trên biển.

Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát biên phòng từng bước được đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thực hiện quy trình thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng điện tử tại các cửa khẩu cảng biển, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phối hợp tham mưu, tổ chức thành công diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó bão mạnh, siêu bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh năm 2026.

Nhiều chương trình, mô hình vận động quần chúng, hoạt động an sinh xã hội được triển khai thiết thực, như “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản”, “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…

Lãnh đạo xã Hải Tiến phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo xã Giao Bình phát biểu tại hội nghị.

Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được triển khai đồng bộ trên các mặt. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục chính trị, tăng cường quản lý tư tưởng, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được duy trì nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, chăm sóc sức khỏe bộ đội được chú trọng, tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,68%.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm. Đảng ủy đã ban hành 11 nghị quyết chuyên đề lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, góp phần tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2027, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn. Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; 100% cơ quan, đơn vị đạt an toàn tuyệt đối, đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng. Kết quả huấn luyện, tập huấn, hội thi, hội thao phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi; kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, có từ 85% trở lên đạt khá, giỏi; tham gia hội thao, hội thi đạt kết quả từ khá trở lên.

Đồng chí Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Vũ Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đạt được trong năm 2026.

Đồng chí yêu cầu trong năm 2027, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Tập trung quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động trên biển, kiên quyết đấu tranh chống khai thác IUU và các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển.

Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, luyện tập thành thục các phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí đề nghị Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Duy trì nghiêm kỷ luật, nền nếp chính quy, xây dựng môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật chặt chẽ, an toàn... Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2027.

Tại hội nghị, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thống nhất tập trung lãnh đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong nghị quyết, tạo chuyển biến đồng bộ trên các mặt công tác, quyết tâm xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, góp phần giữ vững môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.