Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Khoa

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Trần Việt Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2027 Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về công tác Biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng; đồng thời chủ động đánh giá, dự báo tình hình để cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đại tá Trần Việt Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng báo cáo kết quả lãnh đạo nhiệm vụ năm 2026 tại hội nghị. Ảnh: Lê Khoa

Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; công tác chính sách cho các đối tượng trong Bộ đội Biên phòng tỉnh được quan tâm, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Chủ động, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiều chủ trương, giải pháp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng; các chính sách về phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm về ma túy, mua bán người; phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại tá Nguyễn Thành Đính, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Khoa

Tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở khu vực biên giới, triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình như: Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"; phối hợp tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"..., đồng thời huy động các nguồn lực phối hợp chính quyền các địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Các mô hình, việc làm giúp dân, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, vùng biển, đảo của tỉnh.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo của Đảng ủy, đồng thời chỉ ra những khó khăn và thuận lợi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng trong năm 2026. Trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, giải pháp phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mũi Né, Đảng ủy viên Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Khoa

Xác định nhiệm vụ năm 2027, Đại tá Trần Việt Hưng cho biết: Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của trên. Làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh những chủ trương, đối sách xử lý các tình huống ở khu vực biên giới không để bị động, bất ngờ; lãnh đạo đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ công tác biên phòng; chủ trì, phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng hoạt động có nền nếp, hiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2027.

Năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng duy trì 10 chốt trên biên giới, tổ chức 3.427 tổ/24.304 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc, cọc dấu, cồn bãi; 1.218 tổ/1.218 lượt tàu tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh trật trên biển kết hợp chống vi phạm IUU. Chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 198 vụ/367 đối tượng vi phạm pháp luật; đấu tranh thành công 3 chuyên án về mua bán người và ma túy. Khởi tố 20 vụ án hình sự/25 đối tượng về các hành vi mua bán người và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 117 vụ/340 đối tượng với số tiền gần 1,5 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.