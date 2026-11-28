Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Dự hội nghị có: Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy BĐBP thành phố.

Năm 2026, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Nổi bật, Đảng ủy Ban chỉ huy BĐBP thành phố lãnh đạo tham mưu Thành ủy, UBND thành phố, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc bàn giao đường biên, mốc quốc giới cho các địa phương biên giới; qua đó huy động tổng lực hệ thống chính trị cùng lực lượng chức năng, BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ khảo sát vị trí xây dựng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Đồng Nai và sẵn sàng khi tiếp nhận một số trạm biên phòng từ BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh về BĐBP Đồng Nai...

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Thạnh Nguyễn Văn Thảo, Đảng ủy viên Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trao đổi tại hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Đảng ủy đã tham mưu ký kết quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP với Thành ủy Đồng Nai trong lãnh đạo công tác biên phòng; giới thiệu 15 cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy 8 xã biên giới; bố trí 96 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 81 chi bộ thôn, ấp biên giới...

Lãnh đạo hiệu quả công tác vận động quần chúng và chính sách hậu phương quân đội đạt nhiều kết quả thiết thực. Phối hợp tổ chức hơn 1,7 ngàn buổi tuyên truyền tập trung cho hơn 20,4 ngàn lượt người dân; triển khai hiệu quả mô hình “Từ nội địa hướng về biên giới - Chung tay vì an sinh cộng đồng” với việc kết nghĩa giữa 53 xã, phường nội địa cùng các đồn biên phòng, tiểu đoàn huấn luyện - cơ động và 8 xã biên giới...

Từ kết quả đạt được trong năm 2026, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027 xác định: tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên; nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ của cấp ủy các cấp trong BĐBP thành phố; triển khai toàn diện, có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác Đảng, công tác chính trị; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống gắn với thực hiện sâu rộng, thực chất các phong trào, nội dung thi đua...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố) ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những kết quả toàn diện mà Đảng bộ BĐBP thành phố đạt được trong năm 2026.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong đề nghị Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố phát huy kết quả đạt được, tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu, nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó, Đảng ủy cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín và đội ngũ cán bộ tăng cường cơ sở nhằm củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, huy động sức mạnh tổng lực, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.