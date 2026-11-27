Quang cảnh hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cùng các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường biên giới trên địa bàn.

Năm 2026, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và xử lý hiệu quả các vụ việc, không để bị động, bất ngờ. Đơn vị đã chỉ đạo 11 đồn biên phòng tổ chức tuần tra bảo vệ khép kín biên giới 3.603 lần với 21.691 lượt người tham gia; tuần tra song phương 15 lần; trao đổi 598 thư các cấp và duy trì đường dây nóng 232 lần với lực lượng bảo vệ biên giới phía Trung Quốc.

BĐBP Lào Cai phối hợp tuần tra Liên hợp trên biên giới.

Cùng với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, đơn vị đã phối hợp vận động 100% cử tri tại 287 khu vực bỏ phiếu vùng biên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác an sinh xã hội tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét với 8.109 suất quà Tết trị giá trên 4 tỷ đồng trao tới người dân; hỗ trợ xây dựng hoàn thành 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS cùng 403 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Chất lượng huấn luyện toàn đơn vị đạt 100% yêu cầu (trên 85% khá, giỏi); hoàn thành xây dựng doanh trại 3 đồn biên phòng A Mú Sung, Trịnh Tường và Bản Lầu đúng tiến độ.

Ghi nhận những thành tích này, năm 2026 toàn lực lượng có 37 tập thể và 104 cá nhân được khen thưởng, trong đó có 1 tập thể và 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp quản lý địa bàn, và đề xuất nhiều giải pháp sát thực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ biên phòng trong tình hình mới.

Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đạt được trong năm 2026. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo sát đúng tình hình từ sớm, từ xa để xử lý kịp thời các tình huống trên biên giới. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã, phường biên giới củng cố vững chắc thế trận biên phòng toàn dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương; giữ nghiêm kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Bước sang năm 2027, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai xác định tập trung thực hiện chủ trương xây dựng “Biên phòng thông minh” và tam phòng tuyến trên biên giới gồm: “Con người, hàng rào khống chế, ngăn chặn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo”. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cửa khẩu thông minh, “cửa khẩu vệ tinh” gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”; đồng thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) thuộc cặp Cửa khẩu Quốc tế đường bộ Lào Cai.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Biên phòng Lào Cai phấn đấu xác lập và triệt phá từ 3 - 5 chuyên án, 10 - 15 vụ án về ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh và vận chuyển hàng cấm qua biên giới; xây dựng 100% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Ngay trong tháng 01/2027, Đảng ủy tập trung lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường biên giới tổ chức hiệu quả chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân biên cương - Tết thắm tình quân dân” chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02).