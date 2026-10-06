Đang uống thuốc huyết áp, mỡ máu có cần kiêng trà xanh?

Tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu (cholesterol cao) là hai "kẻ giết người thầm lặng" hàng đầu gây ra các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Nhiều bệnh nhân duy trì thói quen uống trà xanh hàng ngày – đây một nét văn hóa quen thuộc và dưỡng sinh của người Việt.

NỘI DUNG: 1. Trà xanh ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc huyết áp và mỡ máu như thế nào? 2. Caffeine và chiết xuất trà xanh – Hai nguy cơ cần lưu ý 3. Người tăng huyết áp, mỡ máu cao uống trà xanh thế nào cho an toàn?

Trà xanh chứa hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, giúp bảo vệ mạch máu và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, nhiều người bệnh băn khoăn: "Đang uống thuốc điều trị huyết áp, mỡ máu thì có nên tiếp tục uống trà xanh không?"

Căn cứ trên các nghiên cứu dược lý hiện đại, câu trả lời là có thể, nhưng bạn cần hiểu rõ cơ chế tương tác thuốc và tuân thủ các nguyên tắc dùng trà an toàn để không làm cản trở hiệu quả của thuốc điều trị.

1. Trà xanh ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc huyết áp và mỡ máu như thế nào?

Dưới góc độ dược động học, có thể giải thích một cách nôm na như: Khi thuốc đi vào cơ thể, cần đi qua các "cổng" vận chuyển ở niêm mạc ruột để hấp thu vào máu. Hoạt chất sinh học chính trong trà xanh là nhóm catechins, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG). Nghiên cứu chỉ ra rằng EGCG có khả năng ức chế mạnh mẽ các kênh vận chuyển protein OATP (Organic Anion Transporting Polypeptide) ở ruột. Khi các "cổng" này không hoạt động bình thường, lượng thuốc đi vào hệ tuần hoàn sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

- Tương tác với thuốc hạ huyết áp: Nghiên cứu lâm sàng ghi nhận trà xanh làm cản trở sự hấp thu của thuốc chẹn beta nadolol, khiến nồng độ thuốc trong máu giảm tới 85%. Tương tự, hoạt chất trong trà xanh làm giảm khoảng 2/3 lượng thuốc ức chế men chuyển lisinopril đi vào máu. Việc sụt giảm nồng độ thuốc này khiến huyết áp của bệnh nhân khó kiểm soát và có nguy cơ tăng vọt trở lại.

- Tương tác với thuốc hạ cholesterol (mỡ máu): Đối với nhóm thuốc statin phổ biến như atorvastatin, rosuvastatin hay simvastatin, EGCG trong trà xanh cũng ức chế quá trình hấp thu tại đường tiêu hóa. Khi nồng độ statin trong máu giảm, hiệu quả hạ cholesterol xấu (LDL) bị suy giảm đáng kể, khiến quá trình hình thành mảng xơ vữa động mạch tiếp diễn mà bệnh nhân không hay biết.

Không bao giờ dùng nước trà xanh để uống thuốc huyết áp, mỡ máu… Ảnh AI.

2. Caffeine và chiết xuất trà xanh – Hai nguy cơ cần lưu ý

Bên cạnh nguy cơ cản trở hấp thu thuốc qua kênh OATP, người bệnh đang điều trị tim mạch còn đối mặt với hai nguy cơ tiềm ẩn khác nếu tiêu thụ trà xanh không đúng cách:

- Nguy cơ từ hàm lượng caffeine: Trà xanh chứa một lượng caffeine tự nhiên nhất định. Nếu bệnh nhân uống trà quá đặc hoặc uống lượng lớn trong ngày, caffeine sẽ kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm nhịp tim đập nhanh, gây hồi hộp và kích phát các đợt tăng huyết áp kịch phát tạm thời. Tác động kích thích này đối kháng trực tiếp với tác dụng hạ áp và làm chậm nhịp tim của các thuốc điều trị.

- Nguy cơ từ viên chiết xuất trà xanh: Nhiều người có thói quen sử dụng thực phẩm chức năng dạng viên nén hoặc viên nang chiết xuất trà xanh để "giảm mỡ máu" nhanh hơn. Tuy nhiên, các sản phẩm này chứa hàm lượng catechins và EGCG đậm đặc gấp nhiều lần so với một tách trà pha truyền thống. Tiêu thụ viên chiết xuất trà xanh vừa làm tăng nguy cơ tương tác thuốc trầm trọng, vừa tiềm ẩn nguy cơ gây độc tính và tổn thương tế bào gan.

3. Người tăng huyết áp, mỡ máu cao uống trà xanh thế nào cho an toàn?

Mặc dù có tương tác thuốc, chúng ta không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn trà xanh khỏi đời sống nếu biết áp dụng đúng cách. Để vừa bảo vệ sức khỏe mạch máu vừa giữ cho thuốc điều trị đạt hiệu quả tối ưu, người bệnh tuân thủ 4 nguyên tắc sau:

3.1. Tuân thủ khoảng cách thời gian "vàng": Tuyệt đối không bao giờ dùng nước trà xanh để uống thuốc; hãy uống thuốc điều trị huyết áp và mỡ máu bằng nước lọc đun sôi để nguội. Thời điểm uống trà xanh phải cách thời điểm uống thuốc ít nhất từ 2 đến 4 tiếng để đường tiêu hóa kịp hấp thu hết lượng thuốc.

3.2. Uống trà pha loãng với liều lượng vừa phải:Chỉ nên uống từ 1 đến 2 tách trà pha loãng mỗi ngày (tương đương lượng tiêu thụ dưới 500 mg trà xanh/ngày); tránh dùng trà để qua đêm hoặc trà hãm quá đặc.

3.3. Áp dụng kỹ thuật "rửa trà" để giảm caffeine: Khi pha trà, hãy dùng nước khoảng 78–80°C rót vào trà, hãm khoảng 45 giây rồi đổ bỏ nước đầu tiên này – đây là cách khoa học giúp loại bỏ phần lớn lượng caffeine tự nhiên trước khi thưởng thức. Không dùng nước sôi 100°C sẽ làm cháy lá trà và phá hủy chất chống oxy hóa.

3.4. Theo dõi chỉ số và tham vấn bác sĩ: Hãy duy trì thói quen đo huyết áp hàng ngày tại nhà và kiểm tra định kỳ chỉ số cholesterol máu; luôn thông báo cho bác sĩ điều trị về các loại trà, thảo dược hoặc thực phẩm chức năng bạn đang dùng.

Trà xanh có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh và cung cấp các hợp chất có lợi cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, trà xanh không thay thế thuốc điều trị hoặc các biện pháp kiểm soát bệnh tim mạch đã được bác sĩ chỉ định. Người bệnh nên dùng thuốc đúng hướng dẫn, đồng thời lựa chọn thời điểm và lượng trà phù hợp để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.