Đang uống thuốc huyết áp, dùng thêm magie có tốt hơn không?

Magie là khoáng chất thiết yếu, tham gia vào hơn 300 hệ thống enzyme của cơ thể, đồng thời có vai trò trong hoạt động của cơ, thần kinh, nhịp tim và điều hòa huyết áp. Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung magie có thể giúp huyết áp giảm nhẹ. Tuy nhiên, magie không phải thuốc điều trị tăng huyết áp và không nên được dùng để thay thế thuốc bác sĩ đã kê.

Nội dung 1. Magie có thể giúp huyết áp giảm nhẹ 2. Không phải cứ uống magie cùng thuốc huyết áp là sẽ bị tụt huyết áp 3. Người bệnh thận cần đặc biệt thận trọng với magie 4. Một số thuốc huyết áp có thể làm thay đổi lượng magie trong cơ thể 5. Magie còn có thể làm giảm hấp thu một số thuốc 6. Cách bổ sung magie an toàn

Với người đang uống thuốc huyết áp, câu hỏi quan trọng không phải đơn giản là "có được dùng magie hay không", mà là có cần bổ sung hay không, dùng bao nhiêu và có yếu tố nào làm tăng nguy cơ tác dụng không mong muốn hay tương tác thuốc.

1. Magie có thể giúp huyết áp giảm nhẹ

Bằng chứng về tác dụng của magie đối với huyết áp từng cho kết quả không hoàn toàn thống nhất. Tuy nhiên, một phân tích gộp công bố năm 2025 đã tổng hợp 38 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng với 2.709 người tham gia. Kết quả cho thấy bổ sung magie làm giảm trung bình khoảng 2,81 mmHg huyết áp tâm thu và 2,05 mmHg huyết áp tâm trương so với nhóm đối chứng. Ở những người bị tăng huyết áp, mức giảm cũng có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, giữa các nghiên cứu có sự khác biệt khá lớn và các tác giả nhận định tác dụng hạ huyết áp của magie ở mức khiêm tốn.

Đáng chú ý, trong phân tích phân nhóm, những người tăng huyết áp đang dùng thuốc hạ áp có mức giảm huyết áp tâm thu lớn hơn, nhưng kết quả này không đồng nghĩa magie là thuốc phối hợp điều trị tăng huyết áp, cũng không có nghĩa cứ uống magie cùng thuốc hạ áp sẽ gây tụt huyết áp. Hiện chưa có cơ sở để người bệnh tự thay đổi thuốc hạ huyết áp hoặc bổ sung magie chỉ với mục đích làm giảm huyết áp.

Người đang dùng thuốc hạ huyết áp không nên tự bổ sung magie, vì còn tùy bệnh nền, thuốc đang dùng và chức năng thận… Ảnh AI.

2. Không phải cứ uống magie cùng thuốc huyết áp là sẽ bị tụt huyết áp

Magie có thể góp phần làm giảm huyết áp, vì vậy về lý thuyết tác dụng này có thể cộng thêm với tác dụng của thuốc hạ áp, nhưng đây không phải là một tương tác thuốc phổ biến đã được xác lập đối với tất cả các thuốc điều trị tăng huyết áp.

Nguy cơ hạ huyết áp đáng lưu ý hơn khi sử dụng liều magie quá cao, đặc biệt ở người có khả năng đào thải magie kém. Khi nồng độ magie trong máu tăng cao, người bệnh có thể bị hạ huyết áp, yếu cơ, rối loạn nhịp tim và trong trường hợp nặng có thể ngừng tim. Do đó, nếu đang dùng thuốc hạ áp và muốn bổ sung magie, người bệnh không nên tự suy luận rằng "magie tốt cho huyết áp nên dùng càng nhiều càng tốt".

Nếu sau khi bắt đầu dùng một sản phẩm chứa magie xuất hiện chóng mặt, choáng váng, yếu nhiều, ngất hoặc huyết áp thấp bất thường, cần đánh giá lại cả thuốc đang sử dụng và sản phẩm bổ sung thay vì tự ý ngừng thuốc huyết áp.

3. Người bệnh thận cần đặc biệt thận trọng với magie

Thận là cơ quan quan trọng giúp loại bỏ magie dư thừa ra khỏi cơ thể. Ở người có chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải magie giảm theo, do đó nguy cơ tăng magie máu cao hơn. Đây là lý do người bệnh thận mạn, đặc biệt người suy thận nặng hoặc đang lọc máu, không nên tự sử dụng các sản phẩm bổ sung magie, thuốc nhuận tràng hoặc thuốc kháng acid có chứa magie.

Tăng magie máu có thể không gây triệu chứng ở mức độ nhẹ. Khi nồng độ tăng cao, người bệnh có thể hạ huyết áp, buồn nôn, yếu cơ, giảm phản xạ, khó thở, rối loạn nhịp tim và những biến chứng tim mạch nghiêm trọng. Nguy cơ độc tính tăng lên khi chức năng thận bị suy giảm. Vì vậy, với người bệnh thận, việc bổ sung magie cần dựa trên đánh giá của bác sĩ, thay vì chỉ căn cứ vào quảng cáo hoặc nhu cầu bổ sung khoáng chất thông thường.

4. Một số thuốc huyết áp có thể làm thay đổi lượng magie trong cơ thể

Mối liên quan giữa magie và thuốc điều trị tăng huyết áp không chỉ nằm ở khả năng hạ huyết áp. Một số thuốc lợi tiểu được sử dụng phổ biến trong điều trị tăng huyết áp có thể làm thay đổi lượng magie trong cơ thể. Thuốc lợi tiểu quai như furosemide và thuốc lợi tiểu thiazide có thể làm tăng bài tiết magie qua nước tiểu, từ đó góp phần gây thiếu magie khi sử dụng kéo dài. Ngược lại, một số thuốc lợi tiểu giữ kali như amiloride và spironolactone có thể làm giảm bài tiết magie.

Điều này không có nghĩa người đang dùng thuốc lợi tiểu phải tự bổ sung magie. Nếu nghi ngờ thiếu magie, bác sĩ sẽ cân nhắc tình trạng bệnh, thuốc đang sử dụng và các xét nghiệm cần thiết trước khi quyết định có cần bổ sung hay không.

5. Magie còn có thể làm giảm hấp thu một số thuốc

Một vấn đề dược lâm sàng quan trọng khác là magie có thể làm giảm hấp thu một số thuốc khi uống cùng thời điểm, cụ thể:

- Magie có thể làm giảm hấp thu các thuốc bisphosphonate đường uống, chẳng hạn alendronate dùng trong điều trị loãng xương. Vì vậy, các sản phẩm chứa nhiều magie nên được uống cách thuốc bisphosphonate ít nhất 2 giờ.

- Magie cũng có thể tạo phức với một số kháng sinh, làm giảm lượng thuốc được hấp thu. Các nhóm đáng lưu ý gồm tetracycline, như doxycycline, và quinolone, như ciprofloxacin hoặc levofloxacin. NIH khuyến cáo dùng các kháng sinh này ít nhất 2 giờ trước hoặc 4-6 giờ sau sản phẩm chứa magie.

- Đối với người đang điều trị nhiều bệnh, đặc biệt người cao tuổi sử dụng nhiều thuốc, nên thông báo với bác sĩ hoặc dược sĩ về tất cả thuốc, vitamin và thực phẩm bổ sung đang sử dụng.

6. Cách bổ sung magie an toàn

Ưu tiên bổ sung magie từ thực phẩm

Đối với người không có chỉ định bổ sung, cách đơn giản nhất để cung cấp magie là thông qua chế độ ăn. Magie có nhiều trong các loại hạt, hạt bí, hạnh nhân, hạt điều, các loại đậu, rau lá xanh, ngũ cốc nguyên hạt và một số thực phẩm khác. Nhu cầu magie khuyến nghị đối với người trưởng thành khoảng 310-320 mg/ngày ở nữ và 400-420 mg/ngày ở nam, tùy theo tuổi.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), magie tự nhiên trong thực phẩm không bị áp dụng giới hạn 350 mg/ngày. Đây là mức dung nạp tối đa đối với magie từ thực phẩm bổ sung và thuốc ở người trưởng thành khỏe mạnh, không phải tổng lượng magie được phép hấp thu mỗi ngày từ mọi nguồn. Điều này rất quan trọng vì một người có thể nhận đủ magie từ thực phẩm, trong khi việc uống thêm viên bổ sung lại không cần thiết.

Không nên tự bổ sung magie chỉ để hạ huyết áp

Magie có vai trò đối với sức khỏe tim mạch và có thể giúp huyết áp giảm một lượng nhỏ. Tuy nhiên, bằng chứng hiện tại chưa cho thấy magie có thể thay thế các thuốc điều trị tăng huyết áp.

Người bệnh cũng không nên tự tăng liều magie với suy nghĩ liều càng cao thì huyết áp càng giảm. Phân tích gộp năm 2025 không tìm thấy mối quan hệ liều - đáp ứng rõ ràng giữa lượng magie bổ sung và mức thay đổi huyết áp. Hơn nữa, dùng quá nhiều magie từ thực phẩm bổ sung hoặc thuốc có thể gây tiêu chảy, buồn nôn và đau quặn bụng. Liều rất cao có thể gây độc, đặc biệt ở người suy giảm chức năng thận.

Vì vậy, nếu đang điều trị tăng huyết áp và muốn bổ sung magie, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ, nhất là khi đang dùng thuốc lợi tiểu, có bệnh thận hoặc sử dụng nhiều thuốc khác.

Điều quan trọng nhất là tiếp tục dùng thuốc huyết áp đúng chỉ định, duy trì chế độ ăn lành mạnh, vận động phù hợp và theo dõi huyết áp. Magie chỉ nên được xem là một chất dinh dưỡng cần thiết, không phải giải pháp thay thế điều trị tăng huyết áp.