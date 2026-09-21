Đang tung tăng giữa cánh đồng, 2 cô gái xinh đẹp gặp sự cố nhớ đời

Hai cô gái đang vui vẻ giữa bãi đất trống thì bất ngờ có màn "đối đầu" với một con bò theo cách chẳng ai ngờ tới. Theo hình ảnh trong đoạn clip, hai cô gái ăn mặc khá chỉn chu, cùng nhau vui chơi tại một bãi đất trống rộng lớn. Trong khu vực này có một con bò đang thong thả gặm cỏ, dường như chẳng mảy may quan tâm đến những người xung quanh.

Không rõ vì lý do gì, hai cô gái lại cầm theo một chiếc roi rồi hí hửng tiến về phía con bò. Ban đầu, con vật vẫn khá bình thản, tiếp tục gặm cỏ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, khi cô gái mặc váy trắng tiến đến gần hơn, con bò bất ngờ thay đổi thái độ. Con vật tỏ ra hung dữ rồi lao về phía hai cô gái.

Tình thế lập tức đảo chiều. Nếu trước đó hai cô gái còn khá vui vẻ, thì chỉ vài giây sau, cả hai đã vừa la hét vừa quay đầu bỏ chạy. Gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt khi bị con bò đuổi theo phía sau.

Màn "nghịch dại" kết thúc bằng một cuộc chạy trốn bất đắc dĩ khiến người xem không khỏi bật cười. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều người cho rằng hai cô gái có lẽ đã không nghĩ rằng con bò lại "phản ứng" nhanh và mạnh đến vậy.

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng để lại nhiều bình luận hài hước, đồng thời cho rằng đây cũng là một bài học nhớ đời. Bởi dù nhìn có vẻ hiền lành, bò vẫn là động vật có thể phản ứng mạnh khi cảm thấy bị đe dọa hoặc trêu chọc.

Vì vậy, khi bắt gặp gia súc đang ăn cỏ ngoài đường hoặc tại các khu vực chăn thả, mọi người nên giữ khoảng cách an toàn, tránh chọc ghẹo, đuổi bắt hay tiếp cận quá gần. Một phút tò mò có thể biến thành màn chạy "không kịp ngoái đầu" như hai cô gái trong đoạn clip.