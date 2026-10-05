Đang tuần tra, CSGT kịp thời cứu người gặp nạn

Khoảng 10 giờ 30 ngày 5-10, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi gồm Thiếu tá Phan Văn Đệ và Thượng úy Huỳnh Tấn Tây phát hiện bà Lương Thị Bích Phương (1963, trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) nằm bất tỉnh bên lề đường, cơ thể mệt mỏi, có biểu hiện khó thở.

Nhận thấy tình trạng của bà Phương có thể nguy hiểm đến tính mạng, hai cán bộ CSGT lập tức dừng phương tiện, phối hợp với người dân xung quanh tiến hành sơ cứu, đồng thời nhanh chóng đưa bà Phương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu.

Nhờ được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, bà Phương nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế để các bác sĩ tiếp tục điều trị.

Việc làm nhanh chóng, trách nhiệm của Thiếu tá Phan Văn Đệ và Thượng úy Huỳnh Tấn Tây khi đang thực hiện nhiệm vụ đã góp phần giúp người dân gặp nạn được cấp cứu kịp thời, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ CSGT.