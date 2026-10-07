Đặng Tử Kỳ xác lập kỷ lục Guinness sau 182 đêm diễn vòng quanh thế giới

Sau gần 3 năm rong ruổi với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới I AM GLORIA, Đặng Tử Kỳ chính thức khép lại hành trình bằng đêm diễn thứ 182 tại Thâm Quyến. Không chỉ hoàn thành một trong những tour diễn quy mô nhất sự nghiệp, nữ ca sĩ còn được Guinness World Records xác nhận kỷ lục với 170 buổi biểu diễn tại các sân vận động trong cùng một chuyến lưu diễn.

Đêm diễn cuối diễn ra tối 5/5 tại Sân vận động Trung tâm Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới Thâm Quyến, trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả. Một giám khảo chính thức của Guinness World Records đã có mặt để trao chứng nhận, ghi nhận Đặng Tử Kỳ là nghệ sĩ solo sở hữu số lượng buổi biểu diễn tại sân vận động nhiều nhất trong một chuyến lưu diễn.

Thành tích này càng đáng chú ý khi những ngày cuối của I AM GLORIA diễn ra trong điều kiện không hề thuận lợi.

Trong đêm diễn áp chót 4/5, Thâm Quyến bất ngờ xuất hiện trận mưa lớn kéo dài khoảng 3 giờ. Sân khấu ngoài trời nhanh chóng chìm trong nước, trong khi hàng chục nghìn khán giả vẫn mặc áo mưa và tiếp tục theo dõi chương trình.

Đặng Tử Kỳ cũng liên tiếp gặp sự cố. Tai nghe kiểm âm của nữ ca sĩ bị hỏng, micro màu vàng bị ảnh hưởng bởi nước mưa và phải thay thế ngay trên sân khấu. Chưa dừng lại ở đó, kính áp tròng của cô bị xê dịch rồi rơi ra do mưa lớn.

Không thể nhìn rõ và cũng không còn tai nghe kiểm âm, Đặng Tử Kỳ vẫn quyết định tiếp tục phần trình diễn.

Thay vì để sự cố làm gián đoạn chương trình, nữ ca sĩ lựa chọn biến tình huống bất ngờ thành một phần của đêm nhạc. Cô hài hước nói rằng mình đang "tắm" trên sân khấu, thậm chí còn kiểm tra lớp trang điểm trên màn hình lớn để trêu chọc khán giả.

Khi thể hiện ca khúc Tornado, câu hát nói về "cơn bão dữ dội" vô tình trở nên phù hợp với khung cảnh mưa lớn bên dưới sân khấu. Đặng Tử Kỳ bật cười trước sự trùng hợp này và tiếp tục ngẫu hứng thể hiện Người đẹp ngủ trong rừng, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt giữa nghệ sĩ và khán giả.

Sự cố chưa kết thúc khi một đám cháy nhỏ bất ngờ xuất hiện ở một bên màn hình lớn trong phần encore. Nhân viên lập tức xử lý và kiểm soát tình hình, giúp chương trình tiếp tục mà không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Điều khiến Đặng Tử Kỳ xúc động nhất lại chính là phản ứng của khán giả. Dù phải đứng dưới mưa suốt nhiều giờ, hàng chục nghìn người vẫn ở lại đến cuối chương trình.

Nữ ca sĩ nhiều lần rơi nước mắt trước sự kiên trì của người hâm mộ và chia sẻ rằng tình yêu dành cho nghệ sĩ đôi khi được thể hiện rõ nhất trong những hoàn cảnh khó khăn.

Sau đêm diễn cuối cùng tại Thâm Quyến, I AM GLORIA chính thức khép lại với 182 buổi diễn. Trong đó, 170 đêm diễn tại sân vận động giúp Đặng Tử Kỳ ghi tên vào Guinness World Records.

Với một hành trình kéo dài gần ba năm, đêm kết thúc không chỉ là dấu mốc của một tour diễn mà còn trở thành hình ảnh cô đọng cho hành trình của Đặng Tử Kỳ: đối diện với những sự cố ngoài dự tính, nhưng vẫn lựa chọn đứng trên sân khấu và hát đến phút cuối.