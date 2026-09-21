Đang Truyền hình trực tuyến: 'Chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh mới nổi, tái nổi'

Mời quý vị và các bạn theo dõi video chương trình

Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức chương trình truyền hình trực tuyến với chủ đề "Chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh mới nổi, tái nổi" vào lúc 19h30 Thứ Hai, ngày 21/09/2026. Chương trình được phát trực tiếp trên Báo điện tử Suckhoedoisong.vn, kênh Youtube, Fanpage và Tiktok của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Trước sự biến đổi phức tạp của môi trường, giao thương toàn cầu bùng nổ và biến đổi khí hậu, thế giới đang đối mặt với nguy cơ kép từ các dịch bệnh mới nổi và sự quay trở lại của các dịch bệnh tái nổi. Những yếu tố này tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh biến đổi, gia tăng tốc độ lây nhiễm và phá vỡ quy luật dịch tễ truyền thống.

Tại Việt Nam, nguy cơ xâm nhập các chủng vi-rút mới cùng sự gia tăng phức tạp của các bệnh truyền nhiễm quen thuộc như sốt xuất huyết, tay chân miệng hay sởi đang đặt hệ thống y tế trước nhiều thách thức lớn. Việc chuyển dịch từ thế "ứng phó bị động" sang "chủ động dự phòng và kiểm soát từ sớm" đã trở thành chiến lược then chốt.

Ngành y tế đang tập trung củng cố mạng lưới giám sát dịch tễ, nâng cao năng lực xét nghiệm chẩn đoán và sẵn sàng các kịch bản thu dung, điều trị. Đồng thời, sự chủ động của mỗi người dân trong việc tiêm chủng đầy đủ, giữ gìn vệ sinh môi trường và tuân thủ các khuyến cáo y tế chính là lá chắn bền vững nhất để bảo vệ sức khỏe bản thân và toàn cộng đồng.

Nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn về điều này, Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh tổ chức chương trình truyền hình trực tuyến với chủ đề "Chủ động ứng phó với nguy cơ dịch bệnh mới nổi, tái nổi".

Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 20h00 Thứ Hai, ngày 21/09/2026 trên Báo điện tử Suckhoedoisong.vn, kênh Youtube, Fanpage và Tiktok của Báo Sức khỏe & Đời sống.

Khách mời tham gia chương trình:

- ThS.BS Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế.

- PGS.TS Trần Văn Giang, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

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Hoặc gọi theo số 0904.852.222 trực tiếp đặt câu hỏi với các chuyên gia trong thời gian diễn ra chương trình.

Báo Sức khỏe & Đời sống (Suckhoedoisong.vn) trân trọng cảm ơnThS.BS Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế và PGS.TS Trần Văn Giang, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nghiên cứu Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã nhận lời tham gia chương trình.