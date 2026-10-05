Đang trú mưa trong lều, 4 người ở Sơn La bị sét đánh

Sáng 5/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch UBND xã Xím Vàng (tỉnh Sơn La), xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ 4 người dân bị sét đánh, trong đó một người bị bỏng, 3 người bị choáng.

Theo ông Bắc, sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã đã cử đoàn công tác đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét hỗ trợ khi cần thiết.

Hiện sức khỏe cả 4 nạn nhân đã ổn định và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi tại bệnh viện.

UBND xã Xím Vàng động viên, thăm hỏi 4 nạn nhân.

Trước đó, khoảng 16h ngày 4/10, ông Sồng A Lứ (SN 1988), bà Mùa Thị Tồng (SN 1992, vợ ông Lứ), cháu Sồng Thị Dông (SN 2011, con ông Lứ) và bà Sồng Thị Gênh (SN 1971), cùng trú tại bản Xím Vàng, xã Xím Vàng, đi gặt lúa trên nương.

Trong lúc làm việc, trời đổ mưa nên cả 4 người vào một chiếc lều nhỏ trên nương để trú. Khi họ đang ở trong lều, sét bất ngờ đánh xuống khu vực này, khiến cả 4 người ngất xỉu.

Phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng tại cơ sở nhanh chóng sơ cứu, sau đó đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Yên điều trị.

Qua vụ việc, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế làm việc ngoài trời khi có mưa dông, sấm sét. Khi xảy ra dông sét, người dân không nên trú mưa tại lán trại tạm bợ, nơi trống trải, dưới cây cao hoặc gần các vật dụng kim loại.