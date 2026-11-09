Đang trên đường đi công tác, cán bộ Công an Hà Nội phát hiện và kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu

Theo đó, vào hồi 8h15 phút, sáng 9-11, trên đường đi công tác qua tuyến Quốc lộ 1A, cán bộ, chiến sĩ tổ công tác thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 34, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một người dân bị tai nạn giao thông.

Hạ sỹ Nguyễn Mạnh Đạt hỗ trợ người bị nạn lên phương tiện để đưa đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, xe mô tô bị đổ giữa lòng đường; người bị nạn bị thương nặng ở chân, không thể tự di chuyển và cần được hỗ trợ y tế.

Trước tình huống trên, Hạ sỹ Nguyễn Mạnh Đạt cùng một số cán bộ trong tổ công tác đã nhanh chóng dừng phương tiện, tiếp cận người bị nạn, thăm hỏi, động viên và khẩn trương hỗ trợ đưa nạn nhân đến Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai để được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Việc nhanh chóng đưa người bị nạn đến cơ sở y tế đã góp phần giúp nạn nhân sớm được tiếp cận với sự chăm sóc y tế chuyên môn. Theo thông tin được cung cấp, sau khi được cấp cứu, người bị nạn vẫn trong tình trạng bị thương nặng ở chân, không thể tự di chuyển và cần tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Đối với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở việc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra mà còn được thể hiện qua ý thức chủ động giúp đỡ nhân dân, sẵn sàng có mặt khi người dân cần hỗ trợ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn ý thức rằng ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi nhân dân gặp khó khăn, hoạn nạn, lực lượng công an đều phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm giúp đỡ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ chuyển người bị nạn lên cáng tại khu vực cấp cứu. Ảnh: CACC

Hành động đẹp của Hạ sỹ Nguyễn Mạnh Đạt cùng các cán bộ trong tổ công tác Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 34 là minh chứng cụ thể cho việc đưa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đi vào thực tiễn công tác hằng ngày. Đó là tinh thần kỷ luật, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; là sự trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đồng thời là sự gần gũi, sẻ chia, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân bằng những hành động thiết thực.

Không cần những lời nói lớn lao, chính những việc làm bình dị, xuất phát từ trái tim và trách nhiệm của người chiến sĩ đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân trong lòng nhân dân. Mỗi hành động nhân văn, mỗi việc làm ý nghĩa dù ở bất cứ đâu đều góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an.