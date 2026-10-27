Đảng trao niềm tin, cán bộ trẻ dựng xây bản làng (Bài 4): Đảng viên không từ chối nhiệm vụ

Trưởng bản Pù Đứa Lâu Văn Đua.

Đảng tin tưởng giao trách nhiệm

Lâu Văn Đua có nhiều năm gắn bó với công tác Đoàn, từng tham gia Ban Thường vụ Đoàn xã từ năm 2015, giữ chức Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quang Chiểu từ năm 2020. Quá trình công tác cùng việc học tập tại Học viện Thanh thiếu niên, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước giúp anh tích lũy kinh nghiệm vận động người dân, hiểu phong tục, tập quán và hoàn cảnh từng hộ.

Thế nhưng, phía sau công việc xã hội là nỗi lo cơm áo của gia đình. Bố Đua bị mù lòa, mẹ thường xuyên đau ốm, sức lao động hạn chế. Vợ chồng Đua có hai con cũng đang tuổi ăn học, trong khi gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Đua không còn tham gia công tác Đoàn và tính xin đi xuất khẩu lao động để tìm kiếm nguồn thu nhập tốt hơn.

Khi Đua bày tỏ ý định, cán bộ, đảng viên địa phương đã gặp gỡ, động viên, phân tích trách nhiệm của người đảng viên với cộng đồng. Họ hiểu hoàn cảnh gia đình anh, đồng thời ghi nhận kinh nghiệm, sự am hiểu địa bàn mà Đua tích lũy qua nhiều năm làm công tác Đoàn. Thế là Đua quyết định ở lại địa phương, nhận nhiệm vụ Trưởng bản Pù Đứa.

“Đảng tin tưởng giao trách nhiệm cho mình, còn mình là đảng viên thì không từ chối trách nhiệm. Đảng viên phải có trách nhiệm với công việc chung, khi tổ chức giao nhiệm vụ, bản thân không thể chỉ nghĩ đến lợi ích riêng mà từ chối trách nhiệm với bà con”, Đua chia sẻ.

Lo nơi an cư, tìm đường thoát nghèo

Pù Đứa có 74 hộ dân với khoảng 420 nhân khẩu, địa hình đồi núi cao, giao thông đi lại khó khăn. Mỗi khi mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất lại trở thành nỗi lo thường trực, nhất là với những hộ sống ở khu vực không bảo đảm an toàn.

Ngay khi nhận nhiệm vụ trưởng thôn vào tháng 7/2026, Lâu Văn Đua đã đề xuất chính quyền sớm xây dựng khu tái định cư, đưa người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Theo anh, bà con chỉ có thể yên tâm làm ăn khi không còn phải nơm nớp lo sạt lở mỗi khi trời mưa. Nhưng an cư cũng phải đi cùng sinh kế, có đất sản xuất, việc làm và thu nhập để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Nhiều năm làm công tác Đoàn giúp Đua hiểu phong tục, tập quán và hoàn cảnh của từng gia đình. Anh cho rằng muốn vận động bà con thay đổi nhận thức, cán bộ cơ sở phải gần gũi, kiên trì giải thích, từ việc từng bước chấm dứt tình trạng tảo hôn đến khuyến khích người dân chủ động phát triển kinh tế.

Một góc bản biên giới Pù Đứa.

Đua từng vận động đoàn viên tìm hiểu các mô hình trồng cam, nuôi dúi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, đồng thời khuyến khích thanh niên tìm cơ hội xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Tuy nhiên, mỗi hướng đi đều có những điều kiện riêng như xuất khẩu lao động cần chi phí ban đầu, còn trồng trọt, chăn nuôi đòi hỏi vốn, kỹ thuật và đầu ra ổn định. Vì vậy, việc lựa chọn mô hình phải căn cứ vào điều kiện thực tế của từng hộ, không chạy theo phong trào.

Với Đua, công việc trưởng thôn không chỉ là triển khai chủ trương, giải quyết việc phát sinh mà còn phải lắng nghe, phản ánh những khó khăn của người dân và đề xuất chính quyền tháo gỡ. Từ mong muốn sớm có nơi ở an toàn đến việc tìm hướng sinh kế phù hợp, điều anh hướng tới là giúp bà con yên tâm sinh sống, có điều kiện phát triển kinh tế và từng bước thoát nghèo.

Trách nhiệm cần đi cùng điều kiện thực hiện

Từ thực tế công việc, Đua cũng mong Nhà nước tiếp tục quan tâm đến chế độ, chính sách dành cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách ở thôn. Theo anh, cần có mức hỗ trợ phù hợp hơn với khối lượng công việc, đồng thời xem xét hỗ trợ chi phí đi lại khi cán bộ phải thường xuyên dự họp, triển khai nhiệm vụ tại xã.

Đây là những kiến nghị xuất phát từ chính công việc hằng ngày của người trực tiếp gắn bó với dân. Ở địa bàn miền núi, Đua chia sẻ cán bộ thôn không chỉ truyền đạt chủ trương, chính sách mà còn phải đến từng hộ nắm tình hình, vận động người dân, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh và phản ánh kịp thời khó khăn lên cấp trên.

Muốn chủ trương đi vào cuộc sống, đội ngũ này cần có trách nhiệm, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Sự tận tụy của cán bộ cơ sở rất quan trọng, nhưng không thể thay thế hoàn toàn những cơ chế hỗ trợ cần thiết để họ yên tâm công tác lâu dài.

Câu chuyện của Lâu Văn Đua cho thấy việc phát hiện, động viên và giao nhiệm vụ cho người trẻ ở cơ sở không chỉ là lựa chọn một người có năng lực, mà còn là quá trình giúp họ nhận thức rõ trách nhiệm với cộng đồng. Tổ chức Đảng và các đảng viên đi trước đã động viên Đua ở lại địa phương, tiếp tục công việc khi có kinh nghiệm và sự am hiểu về phong tục đồng bào.

Với Đua, lựa chọn ở lại không có nghĩa những khó khăn riêng đã được giải quyết. Đua vẫn phải lo cho bố mẹ đau yếu, nuôi hai con ăn học và tìm cách cải thiện kinh tế gia đình. Nhưng trên cương vị trưởng thôn, Đua cho biết sẽ tiếp tục cùng bà con tìm hướng phát triển sản xuất, kiến nghị những vấn đề cấp thiết và vận động người dân chủ động hơn trong cuộc sống.

Theo lãnh đạo địa phương, ở một địa bàn người Mông còn nhiều thiếu thốn như Pù Đứa, trách nhiệm của người đảng viên được thể hiện qua những công việc cụ thể, không chỉ có mặt trong các cuộc họp, người cán bộ phải hiểu dân, sát dân, dám nhận việc khó và kiên trì cùng cộng đồng tìm cách tháo gỡ. Đó cũng là nền tảng để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở trưởng thành từ thực tiễn, đủ năng lực và trách nhiệm đồng hành với người dân trên hành trình đổi thay bản làng.

Đặng Trung