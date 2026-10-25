Đảng trao niềm tin, cán bộ trẻ dựng xây bản làng (Bài 2): Trưởng bản 9X vận động thanh niên đi xuất khẩu lao động

Trưởng bản Mường Pùng Hà Văn Linh chia sẻ hành trình vận động người dân chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế.

Vận động thanh niên mở lối thoát nghèo, làm giàu

Trong căn nhà khang trang ở bản Mường Pùng, Hà Văn Linh vừa chỉ vào chiếc máy tính trước mặt, vừa kể về những việc anh thường làm để phục vụ công việc của bản.

Từ chuyện đọc văn bản, cập nhật chính sách đến những lần xuống gặp bà con, câu chuyện của Linh xoay quanh những việc rất cụ thể ở cơ sở. Với trưởng bản trẻ này, học trong trường giúp anh có kiến thức nền tảng, còn hiểu dân, sát dân và tìm cách tháo gỡ khó khăn mới là điều cần thiết để làm tốt công việc được giao.

Tốt nghiệp ngành Quản lý nhà nước tại Học viện Hành chính Quốc gia, năm 2022 Linh trở về quê trong bối cảnh dịch COVID-19. Sau đó, Linh cùng gia đình mở quán ăn, đồng thời xin tham gia công tác Đoàn tại địa phương. Từ những hoạt động phong trào, Linh hiểu rõ hơn những trăn trở của thanh niên khi muốn tìm việc làm, tăng thu nhập nhưng cơ hội tại quê nhà còn hạn chế.

Ở Mường Pùng, nhiều gia đình sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, diện tích canh tác không lớn, thu nhập từ ruộng nương khó đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Từ năm 2022, khi tham gia công tác Đoàn, Linh kiên trì vận động thanh niên học nghề, tìm việc tại doanh nghiệp trong tỉnh, nhất là vận động thanh niên đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đến nay, Mường Pùng có 96 người đi làm việc ở nước ngoài với thu nhập dao động khoảng 25-40 triệu đồng/người/tháng, qua đó tạo thêm nguồn lực cho gia đình trang trải cuộc sống, xây dựng nhà cửa và tái đầu tư sản xuất.

Ông Hà Văn Só cho biết, nhờ sự vận động của địa phương, các con trong gia đình ông đã đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Từ tiền tích lũy và khoản tiền các con gửi về, gia đình xây được căn nhà trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng, riêng người con trai gửi về 400 triệu đồng.

Trưởng bản Hà Văn Linh chia sẻ với người dân cách tích lũy tiền từ xuất khẩu lao động, đầu tư hiệu quả để tạo sinh kế lâu dài.

Những khoản tiền ấy là kết quả của quá trình làm việc xa quê, đồng thời giúp gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, theo Linh, đi làm xa mới là một bước tích lũy vốn, điều quan trọng là phải biết sử dụng đồng tiền làm ra để tạo dựng sinh kế lâu dài khi trở về quê.

Muốn đồng bào phát triển, mình phải gương mẫu làm trước

Không chỉ vận động người khác thay đổi, Linh còn chủ động tìm hướng phát triển kinh tế cho gia đình. Cùng với quán ăn dịch vụ mở từ khi trở về quê, anh phát triển chăn nuôi lợn bản, từng bước tích lũy kinh nghiệm làm ăn và hướng đến mở rộng mô hình du lịch trải nghiệm cộng đồng gắn với những lợi thế văn hóa, cảnh quan của địa phương.

Những việc làm ấy giúp Linh có thêm trải nghiệm thực tế khi vận động người dân phát triển sản xuất. Từ chuyện tính toán chi phí, tìm đầu ra đến duy trì hoạt động kinh doanh, anh hiểu rằng muốn có thu nhập ổn định phải chủ động tìm cơ hội, biết lựa chọn mô hình phù hợp và kiên trì thực hiện.

Tháng 7/2026, Linh được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng bản Mường Pùng. Bản có 350 hộ với 1.680 nhân khẩu, trong đó 29 hộ nghèo và 31 hộ cận nghèo. Trên cương vị mới, Linh tiếp tục kiên trì vận động thanh niên tìm việc làm, đồng thời khuyến khích các hộ còn khả năng sản xuất áp dụng kỹ thuật vào trồng dưa, rau màu, phát huy lợi thế của giống lúa nếp Cay Nọi.

Trưởng bản Hà Văn Linh cẩn thận lưu lại những gia đình đã đến vận động đi xuất khẩu lao động, chuyển đổi mô hình sản xuất.

Với thanh niên chưa có điều kiện đi làm việc ở nước ngoài, Linh hướng họ đến các công việc ở doanh nghiệp trong nước, nơi thu nhập có thể đạt khoảng 8-10 triệu đồng/tháng, tùy công việc. Với sản xuất nông nghiệp, anh cho rằng người dân cần tính đến đầu ra, chi phí và hiệu quả trước khi mở rộng quy mô.

Ông Vi Văn Phạt - người dân bản Mường Pùng nhận xét: “Linh là người hiểu biết, năng nổ, biết gắn chủ trương, chính sách với điều kiện thực tế”.

Ông Phạt cũng cho biết, con trai ông là Vi Văn Chuẩn (SN 1993) được Linh vận động tìm cơ hội đi làm việc tại Nhật Bản. Với những gia đình ít đất sản xuất, việc có thêm nguồn thu ổn định từ đi lao động ở nước ngoài đã giúp gia đình giảm áp lực kinh tế và tạo điều kiện tích lũy cho tương lai.

Cán bộ trẻ phải kiên trì với sự lựa chọn của mình

Từ cán bộ đoàn đến trưởng bản, quá trình trưởng thành của Hà Văn Linh gắn với sự phát hiện, bồi dưỡng và giao nhiệm vụ của Đảng ủy xã Quang Chiểu. Qua hoạt động phong trào, anh có điều kiện tiếp xúc với thanh niên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và trực tiếp tham gia giải quyết những việc cụ thể tại cơ sở.

Bí thư Đảng ủy xã Quang Chiểu Triệu Minh Xiết nhấn mạnh, việc tin tưởng giao nhiệm vụ cho cán bộ trẻ phải đi cùng hướng dẫn, hỗ trợ và đánh giá trong quá trình công tác. Người trẻ có lợi thế về sức lực, khả năng tiếp cận kiến thức mới và sự năng động, nhưng cần tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện năng lực vận động quần chúng và tổ chức công việc.

Cán bộ được lựa chọn cần có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên, ưu tiên người có bằng đại học, trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Bên cạnh bằng cấp, địa phương chú trọng tinh thần trách nhiệm, khả năng vận động Nhân dân và quá trình tham gia hoạt động ở cơ sở.

Theo ông Xiết, cấp ủy cần tạo điều kiện để cán bộ trẻ phát huy sở trường, đồng thời theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Những cách làm phù hợp với thực tế, mang lại hiệu quả cần được khuyến khích, nhân rộng.

Diện mạo bản Mường Pùng đổi thay một phần nhờ người dân xuất khẩu lao động.

Từ vận động thanh niên đi làm việc ở nước ngoài đến phát triển quán ăn, chăn nuôi lợn bản và hướng đến du lịch trải nghiệm cộng đồng, Linh đang tìm cách mở rộng cơ hội sinh kế cho người dân từ những việc gần gũi với đời sống. Hành trình ấy cũng cho thấy, cán bộ trẻ muốn tạo được sự đồng thuận cần hiểu dân, làm trước những việc trong khả năng và kiên trì với lựa chọn của mình.

“Được giao nhiệm vụ trưởng bản là cơ hội để Linh tiếp tục trưởng thành, nhưng đồng thời đặt lên vai anh trách nhiệm lớn hơn. Sự năng nổ của người trẻ chỉ phát huy đầy đủ khi gắn với kết quả thực tế, sự tin tưởng của người dân và quá trình bồi dưỡng của cấp ủy. Với Mường Pùng, điều người dân mong đợi là những chuyển biến bền vững trong việc làm, thu nhập và cuộc sống của từng gia đình”, Bí thư Đảng ủy xã Quang Chiểu Triệu Minh Xiết chia sẻ.

Đặng Trung