Đảng trao niềm tin, cán bộ trẻ dựng xây bản làng (Bài 1): Cử nhân trẻ chọn về bản cống hiến

Chân dung Trưởng bản Na Chiềng Hà Văn Đốc.

Từng có mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng khi đang làm việc ở Bắc Ninh, Hà Văn Đốc (36 tuổi), cử nhân Học viện Hành chính và Quản trị công vẫn quyết định trở về quê hương, mong góp sức xây dựng bản làng.

Tháng 7/2026, bằng sự tín nhiệm của người dân, Hà Văn Đốc được bầu làm trưởng bản Na Chiềng, xã Thiên Phủ, tỉnh Thanh Hóa.

Đảng trao cơ hội, người dân tín nhiệm

Sau nhiều lần lỡ hẹn vì lịch tiếp công dân, hướng dẫn người dân chuyển đổi số và những cuộc họp triển khai chủ trương, nghị quyết của Đảng, chúng tôi mới có dịp gặp Hà Văn Đốc như đã hẹn.

Nhắc đến Trưởng bản Đốc, người dân nhớ đến dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền và sự tận tâm với công việc. Mỗi khi xuống bản, anh luôn mang theo ba lô đựng máy tính để có thể xử lý công việc ngay tại chỗ, đồng thời gần gũi, lắng nghe và giải quyết những vấn đề của bà con.

Bên ngôi nhà sàn, Đốc kể tháng 9/2018, anh tốt nghiệp Học viện Hành chính và Quản trị công, sau đó làm việc tại một công ty ở Bắc Ninh với mức thu nhập 14 đến 15 triệu đồng/tháng. Từ khoản tiền kiếm được, Đốc dành dụm gửi về quê phụ giúp bố mẹ, chuyển đổi mô hình sản xuất.

Năm 2024, Đốc quyết định trở về quê, được địa phương tiếp nhận làm nhân viên Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Thiên Phủ theo hình thức ký kết hợp đồng lao động. Dù thu nhập thấp hơn nhiều so với công việc cũ, chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng, nhưng Đốc vẫn chọn trở về để trực tiếp tham gia công việc ở cơ sở và góp sức cùng bà con cải thiện cuộc sống.

Công việc ở cơ sở giúp Đốc gần gũi hơn với người dân khi tham gia triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, hướng dẫn chuyển đổi số và vận động phát triển kinh tế. Qua từng việc cụ thể, Đốc hiểu rõ hơn những khó khăn, tâm tư và nguyện vọng của bà con.

Ngày 25/6/2026, Thanh Hóa hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố trên toàn tỉnh và mô hình mới chính thức vận hành từ ngày 1/7/2026. Trong quá trình kiện toàn đội ngũ cán bộ ở cơ sở, Đốc được người dân tín nhiệm bầu làm trưởng bản Na Chiềng, xã Thiên Phủ.

“Làm trưởng bản, công việc không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt chủ trương, chính sách hay tham gia các cuộc họp. Trưởng bản phải nắm được hoàn cảnh từng hộ, hiểu những khó khăn người dân đang gặp phải để tìm hướng tháo gỡ, đồng thời tạo được sự đồng thuận khi triển khai các công việc chung của cộng đồng”, Đốc chia sẻ.

Có bằng đại học nhưng chưa nhiều kinh nghiệm công tác ở cơ sở, những ngày đầu đảm nhận nhiệm vụ, Đốc gặp không ít khó khăn. Từ công tác dân vận, hòa giải mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng đến vận động bà con phát triển kinh tế. Mỗi việc đều đòi hỏi sự kiên trì, gần gũi và cách làm phù hợp với phong tục, tập quán địa phương.

Một góc bản Na Chiềng, xã Thiên Phủ.

Sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy và quá trình rèn luyện qua công việc thực tế mở ra cơ hội để cán bộ trẻ như Đốc trưởng thành từ cơ sở. Nhưng theo Đốc, để giữ được niềm tin của bà con, điều quan trọng hơn cả là những việc làm cụ thể như tạo thêm sinh kế và từng bước cải thiện cuộc sống của người dân.

Từ chuyển đổi số đến tìm hướng phát triển kinh tế

"Công việc ở cơ sở nhiều lắm, việc gì cũng đến tay. Sáng đi nắm tình hình các hộ bị ảnh hưởng bởi mưa bão, chiều lại họp triển khai nhiệm vụ. Có những việc phát sinh thì mình phải tìm hiểu, giải quyết hoặc báo cáo cấp trên để có hướng xử lý kịp thời, chẳng hạn như đợt mưa lũ vừa qua.

Những ngày đầu nhận nhiệm vụ, trăn trở làm sao giúp người dân tiếp cận chuyển đổi số. Với nhiều người, đây vẫn là khái niệm xa lạ, chưa rõ liên quan gì đến cuộc sống hằng ngày của họ. Mình cùng các thành viên tổ chuyển đổi số kiên trì giải thích, hướng dẫn bà con từng việc cụ thể để biết cách thực hiện. Đến nay, nhiều người dân đã biết sử dụng điện thoại để thực hiện các thủ tục hành chính như đăng ký kết hôn, làm giấy khai sinh, đổi giấy phép lái xe... Người lớn tuổi từng e ngại cũng dần làm quen, ai chưa thành thạo đều được hướng dẫn từng bước", Trưởng bản Đốc chia sẻ.

Trưởng bản Hà Văn Đốc hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID.

Đặc biệt, theo anh, “muốn bà con làm được thì mình phải hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, chứ nói chuyển đổi số chung chung thì nhiều người không biết bắt đầu từ đâu. Với những trường hợp không thể đến xã, chúng tôi cùng tổ chuyển đổi số đến tận nhà hỗ trợ”.

Cách làm này giúp người dân từng bước quen với dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian đi lại khi giải quyết thủ tục cần thiết. Tuy vậy, Đốc vẫn tiếp tục hướng dẫn, nhất là người lớn tuổi và những người chưa thành thạo các thao tác trên điện thoại.

Na Chiềng có 241 hộ với 1.090 nhân khẩu, chủ yếu sống dựa vào rừng, trồng lúa và chăn nuôi nhưng thu nhập còn thấp. Anh Đốc vận động bà con chuyển sang cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, đồng thời khuyến khích thanh niên tìm việc làm tại các địa phương trong tỉnh để tăng thu nhập, tích lũy vốn phát triển kinh tế gia đình.

Sự đồng thuận của Nhân dân là “thước đo” cán bộ trẻ

Ở Na Chiềng, người dân đánh giá trưởng bản không chỉ qua những điều nói trong cuộc họp, mà còn qua cách ứng xử, sự công bằng và trách nhiệm với công việc chung.

Chị Lương Thị Trực cho rằng: “Niềm tin của bà con không đến từ lời nói mà được bồi đắp qua cách người đứng đầu bản đối xử với dân, giải quyết công việc công tâm và giữ lời hứa. Có như vậy, người dân mới tin và đồng lòng".

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, xã Thiên Phủ có 13 bản, nay còn 6 bản. Đội ngũ cán bộ bản hiện đều có trình độ đại học hoặc cao đẳng. Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng công việc ở cơ sở, nhưng quan trọng hơn là bố trí đúng người, giao việc phù hợp và tạo cơ hội để cán bộ trẻ rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm qua thực tiễn.

Từng có công việc với mức lương cao hơn, Đốc vẫn chọn trở về quê, chấp nhận thu nhập thấp để làm việc tại địa phương. Nhưng với Đốc, trở về mới chỉ là bước đầu, bởi điều quan trọng hơn là tìm hướng phát triển kinh tế, giúp người dân Na Chiềng cải thiện cuộc sống. Từ chuyển đổi cây trồng, tạo việc làm cho thanh niên đến phát triển du lịch cộng đồng... Những dự định ấy vẫn cần thời gian và cách làm phù hợp để đi vào thực tế.

Câu chuyện của trưởng bản Na Chiềng cho thấy, để người có trình độ gắn bó lâu dài với miền núi, ngoài nhiệt huyết cá nhân còn cần sự lựa chọn, bố trí và đồng hành của cấp ủy, chính quyền. Khi được giao việc phù hợp và có điều kiện phát huy năng lực, người trẻ mới có thể biến kiến thức, sức lực của mình thành những thay đổi thiết thực cho bản làng.

Đặng Trung