Đăng tin sai sự thật về vụ tai nạn bị phạt 10 triệu đồng

Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Lê Thế Đ. (sinh năm 1996), trú tại phường Đông Tiến, về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến một vụ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra trên địa bàn.

Lê Thế Đ. làm việc với cơ quan công an

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hạc Thành phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin với nội dung về “vụ án giết người, ném xác gầm cầu vượt đường sắt Phú Sơn”.

Nhận thấy thông tin có dấu hiệu sai sự thật, Công an phường Hạc Thành tiến hành xác minh. Kết quả cho thấy trên địa bàn không xảy ra vụ án giết người như nội dung được đăng tải trên mạng xã hội.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định người cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật là Lê Thế Đ., sinh năm 1996, trú tại phường Đông Tiến.

Làm việc với cơ quan Công an, Lê Thế Đ. thừa nhận đã đăng tải, chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng tính chính xác của nội dung. Công an phường Hạc Thành đã tuyên truyền, yêu cầu Đ. gỡ bỏ nội dung sai sự thật, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, Công an phường Hạc Thành đã ra quyết định xử phạt Lê Thế Đ. số tiền 10 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an phường Hạc Thành khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chủ động kiểm chứng nội dung từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ.

Người dân không đăng tải, phát tán những thông tin chưa được xác thực, đặc biệt là các nội dung liên quan đến vụ án, tai nạn, an ninh trật tự, có thể gây hoang mang trong dư luận.

Cơ quan Công an cũng khuyến cáo mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật đều có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.