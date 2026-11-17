Ngày 17/11, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Tân Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị P.T.N. (trú tại xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), về hành vi đăng tải thông tin “báo chốt” CSGT trên mạng xã hội.

Công an xử phạt chị hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị N. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Sơn phát hiện chị N. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết thông báo vị trí chốt kiểm tra của lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý, nội dung bài đăng được viết bằng tiếng Mường, thông báo sự có mặt của lực lượng CSGT tại khu vực này, đồng thời nhắc nhở những người đưa con đi học cần đội mũ bảo hiểm.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân Sơn đã tiến hành xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Ngày 16/11, cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị P.T.N. số tiền 7,5 triệu đồng theo điểm e khoản 3 Điều 96 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Làm việc với cơ quan chức năng, người phụ nữ đã nhận thức được hành vi vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, tình trạng một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để thông báo, chia sẻ vị trí chốt kiểm tra, hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT vẫn diễn ra.

Việc đăng tải những thông tin này có thể tạo điều kiện cho người vi phạm giao thông né tránh sự kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, làm giảm hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn vi phạm.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ thông tin về vị trí, thời gian, phương thức hoạt động của lực lượng chức năng nhằm giúp các đối tượng vi phạm né tránh việc kiểm tra, xử lý.

Đồng thời, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.