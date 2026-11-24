Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu ý kiến với nhiều luận điểm sâu sắc về văn hóa. Không chỉ bày tỏ mong muốn, “nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở”, Bác Hồ còn nhấn mạnh một luận điểm nổi tiếng: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Việc tổ chức sự kiện Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 1946 nhằm tiếp nối tinh thần của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 đã được Đảng ta chỉ ra: “Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động”; “Đảng tiên phong phải lãnh đạo văn hóa tiên phong”. Nhờ có văn hóa soi đường đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc. Năm 1995, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đã đến Hà Nội và có cuộc gặp lịch sử với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trả lời câu hỏi về việc tại sao Mỹ thất bại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói đại ý: Mỹ thua vì chưa hiểu gì về lịch sử, địa lý, văn hóa và con người Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam do học viên Trường Sĩ quan Chính trị thể hiện. Ảnh: TUẤN HUY

Qua các kỳ đại hội, Đảng ta luôn nhấn mạnh văn hóa là một trong những lĩnh vực trụ cột trong sự phát triển của đất nước. Đại hội IV của Đảng chủ trương: “Tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng: Cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học-kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hóa”; “xây dựng nền văn hóa mới, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa”. Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Đảng lần đầu tiên khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội”.

Tư duy về văn hóa của Đảng ta tiếp tục có sự phát triển trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa IX): “Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa-nền tảng tinh thần của xã hội”.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu định hướng về văn hóa với nội hàm toàn diện, sâu sắc: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển”.

Tiếp đó, các nghị quyết, văn kiện Đại hội của Đảng đều có bổ sung, phát triển về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa. Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nêu rõ: “Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa”. Văn kiện Đại hội XII xác định: “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”. Văn kiện Đại hội XIII và văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định phát triển văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời xác định văn hóa là “tài nguyên” và “sức mạnh mềm” của quốc gia. Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, bổ sung nội hàm: Văn hóa là “trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Lãnh tụ V.I.Lênin từng cho rằng: Một đảng tiên phong phải có một lý luận tiên phong dẫn đường. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng: “Văn hóa còn thì dân tộc còn”. Sự bổ sung, phát triển về tư duy lý luận văn hóa của Đảng là kim chỉ nam chỉ đường cho nhân dân ta chung sức, đồng lòng xây dựng nền văn hóa với mục tiêu cao cả: “Tổ quốc ta mãi mãi là quốc gia văn hiến, dân tộc ta là một dân tộc văn hóa, nền văn hóa nước ta không ngừng phát triển, xứng đáng với tầm vóc dân tộc ta trong lịch sử và trong thế giới hiện đại” như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đề ra.