Đặng Thu Thảo hiếm hoi khoe con út, tiết lộ sở thích đáng yêu tuổi lên 2

Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo chia sẻ những hình ảnh đời thường của con gái út. Vốn ít được mẹ cho “lên sóng”, cô bé nhanh chóng nhận được sự quan tâm cùng nhiều lời khen về diện mạo xinh xắn.

Trong loạt ảnh, con gái nàng hậu gây thiện cảm với gương mặt bầu bĩnh, những đường nét hài hòa và vẻ hồn nhiên đúng tuổi. Bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, đồng thời có những điểm giống bố, nổi bật là sống mũi cao và khuôn miệng nhỏ nhắn.

Con gái út của Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây chú ý với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu ở tuổi lên 2.

Đi kèm hình ảnh, Đặng Thu Thảo hào hứng kể về sở thích của con: “Người ta lớn rồi nha, đi đâu cũng thích tự chọn váy xinh cơ”. Chia sẻ giản dị cho thấy cô bé đã bắt đầu bộc lộ sở thích riêng, biết lựa chọn trang phục trước mỗi lần ra ngoài.

Trước đó, nàng hậu cũng từng đăng khoảnh khắc con gái đi siêu thị cùng dòng chú thích dí dỏm: “Shopping không cần nhìn giá, chỉ cần nhìn xem bà còn đứng đó không”. Hình ảnh đời thường cùng lời kể vui của người mẹ khiến khán giả thích thú, phần nào cảm nhận được sự yêu thương mà gia đình dành cho thành viên nhỏ tuổi nhất.

Đặng Thu Thảo tiết lộ con gái đã biết tự chọn váy xinh mỗi khi ra ngoài.

Con gái út của Đặng Thu Thảo chào đời vào tháng 9/2024. Đến tháng 10 cùng năm, người đẹp mới thông báo tin vui đến công chúng. So với chị gái Sophie và anh trai Liam, bé xuất hiện ít hơn trên trang cá nhân của mẹ. Tên của cô bé cũng chưa được nàng hậu tiết lộ.

Khi giới thiệu thành viên mới, Đặng Thu Thảo từng bày tỏ niềm hạnh phúc vì từ ngày có thêm con, cả nhà ngập tràn tiếng cười. Cô còn thích thú nhận ra em bé mang những nét giống cả chị gái lẫn anh trai. Những lời tâm sự trìu mến cho thấy niềm vui của nàng hậu khi tổ ấm có thêm một thành viên.

Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Trung Tín năm 2017. Cặp đôi đón con gái đầu lòng Sophie vào năm 2018, con trai Liam năm 2020 và con gái út vào tháng 9/2024. Những khoảnh khắc của ba nhóc tỳ mỗi khi được chia sẻ đều nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trong hành trình làm mẹ, Hoa hậu Việt Nam 2012 chú trọng việc đồng hành và thấu hiểu con. Trước khi sinh con, cô chủ động tìm hiểu kiến thức chăm sóc, nuôi dạy trẻ, sau đó linh hoạt áp dụng theo thực tế của gia đình. Người đẹp cũng dành thời gian trò chuyện hằng ngày để lắng nghe suy nghĩ, cảm xúc của các bé.

Con gái út chào đời tháng 9/2024, mang nhiều nét giống cả chị Sophie và anh Liam.

Ở nhà, Đặng Thu Thảo thường cùng con đọc sách, học tiếng Anh và làm thủ công. Thông qua những hoạt động gần gũi, cô giúp các bé rèn sự kiên nhẫn, tính tỉ mỉ và khả năng tập trung.

Bên cạnh việc học, nàng hậu quan tâm đến cách ứng xử và những thói quen sinh hoạt của con. Các bé được hướng dẫn giữ gìn vệ sinh cá nhân, cư xử lễ phép, biết cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ và từng bước tự làm những việc phù hợp với lứa tuổi.

Ba con của Đặng Thu Thảo được bố mẹ đồng hành, khuyến khích rèn luyện tính tự lập từ nhỏ.

Không đặt nặng thành tích, Đặng Thu Thảo hướng đến việc giúp các con phát triển cả kiến thức, kỹ năng sống và nhân cách. Cô lựa chọn cách chỉ dẫn nhẹ nhàng, kiên nhẫn, để các bé học hỏi từ những tình huống thường ngày và lớn lên trong sự yêu thương, tôn trọng của gia đình.