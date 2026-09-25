Đang thử tải cầu Phước Khánh nối Đồng Nai - TP.HCM

Ngày 25/9, ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban QLDA các đường cao tốc phía Nam (SEPMU) thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, cầu Phước Khánh đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn tất những hạng mục cuối cùng, phấn đấu đưa công trình vào khai thác trước ngày 30/9.

Đang thử tải phần cầu dẫn trên cầu Phước Khánh nối Đồng Nai - TP.HCM.

Theo ông Hải, sáng 25/9, các đơn vị đã triển khai công tác thử tải cầu dẫn. Đây là bước kiểm tra quan trọng nhằm đánh giá khả năng chịu lực, độ ổn định và sự làm việc của kết cấu cầu dưới tác động của tải trọng trước khi đưa vào khai thác. Theo kế hoạch, ngày 26/9, công tác thử tải sẽ tiếp tục được thực hiện đối với cầu chính.

Tại công trường, cùng với công tác thử tải, các mũi thi công đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại. Ông Hoàng Đăng Hậu, Chỉ huy phó công trường thi công cầu Phước Khánh thuộc gói thầu J3-1 cho biết, công nhân đang tập trung sơn vạch kẻ đường, tháo dỡ cẩu tháp và lắp đặt, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông trên cầu.

Trước đó, nhiều hạng mục chính của công trình đã cơ bản hoàn thành, trong đó phần bê tông nhựa mặt cầu và lan can cầu đã hoàn tất. Các đơn vị đang dốc lực xử lý những công việc cuối cùng, đồng thời kiểm tra, hoàn thiện đồng bộ các hạng mục phục vụ khai thác.

Dự kiến ngày mai tiếp tục thử tải phần cầu chính.

Theo ghi nhận, trên mặt cầu các tốp công nhân chia thành nhiều mũi, tập trung hoàn thiện từng phần việc còn lại. Người thi công sơn vạch kẻ đường, người lắp đặt hệ thống an toàn giao thông, trong khi các thiết bị, máy móc phục vụ thi công được thu dọn, tháo dỡ để trả lại mặt bằng cho công trình. Những chiếc cẩu tháp từng phục vụ quá trình thi công kết cấu cầu cũng đang lần lượt được tháo dỡ. Việc này được triển khai song song với các hạng mục hoàn thiện, cho thấy công trình đang chuyển từ giai đoạn thi công xây dựng sang hoàn tất các điều kiện kỹ thuật để đưa vào khai thác.

Ở khu vực cầu chính, công tác thử tải được triển khai theo kế hoạch. Đây là một trong những bước kiểm tra kỹ thuật quan trọng trước khi công trình được đưa vào vận hành. Từ trên công trường nhìn xuống, hai trụ tháp cao khoảng 155m cùng hệ thống 112 dây văng đã hoàn thiện tạo thành điểm nhấn nổi bật giữa không gian sông Lòng Tàu. Phần cầu chính đang được kiểm tra, hoàn thiện từng hạng mục để sẵn sàng cho thời điểm kết nối đồng bộ với toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Nhiều hạng mục cầu Phước Khánh đã hoàn thành.

Cầu Phước Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, là một trong hai cầu dây văng lớn trên tuyến, cùng với cầu Bình Khánh. Công trình bắc qua sông Lòng Tàu, kết nối khu vực Cần Giờ (TP.HCM) với Nhơn Trạch (Đồng Nai), giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện toàn tuyến cao tốc.

Cầu Phước Khánh có chiều dài khoảng 3,1km, nhịp chính dài 300m, mặt cầu rộng hơn 20m, được thiết kế theo kết cấu cầu dây văng hai mặt phẳng, gồm 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 80-100 km/h. Cầu có tĩnh không thông thuyền cao 55m, được thiết kế để đáp ứng yêu cầu khai thác đường thủy trên sông Lòng Tàu, cho phép tàu có tải trọng đến 30.000 tấn và tàu container nhiều tầng lưu thông đến các cụm cảng.

Cầu Phước Khánh dự kiến thông xe trước 30/9.

Toàn bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài hơn 57km đi qua Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai. Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ tạo thêm trục kết nối giữa khu vực Đông Nam Bộ với miền Tây, góp phần giảm áp lực giao thông qua TP HCM, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực và kết nối thuận lợi hơn với Đồng Nai, đặc biệt là sân bay Long Thành.