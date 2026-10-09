Đăng thông tin sai về nữ đại sứ du lịch tỉnh, người đàn ông đưa ra lý do khó chấp nhận

Ngày 8/10, Trưởng Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với L.C.H. (SN 1996, trú tại xã Lao Bảo) liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, như VietNamNet thông tin, bà Lại Thị Yến Nhi, người từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021, trình báo việc tài khoản Facebook mang tên “Khun Win” đăng tải nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của bà.

Theo phản ánh của bà Nhi, bài đăng sử dụng hình ảnh cá nhân của bà, kèm thông tin ám chỉ người mang danh hiệu Đại sứ Du lịch năm 2021 ở Tân Thành chơi pickleball và lây bệnh cho nhiều người. Bà khẳng định thông tin này không đúng sự thật.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Lao Bảo tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người liên quan. Qua xác minh, cơ quan công an xác định L.C.H. là người sử dụng tài khoản Facebook “Khun Win” để đăng tải nội dung vi phạm.

Công an xã Lao Bảo làm việc với L.C.H. liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: CACC

Trước đó, ông H. xác nhận với báo chí mình là người đăng bài, cho biết thực hiện việc này nhằm tạo tương tác cho trang cá nhân. Ông đã gỡ bài viết, đăng đính chính và gửi lời xin lỗi bà Nhi.

Theo Công an xã Lao Bảo, quyết định xử phạt được ban hành theo điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Qua vụ việc, Công an xã Lao Bảo khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác.