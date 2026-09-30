Đăng thông tin sai sự thật trên Facebook, người đàn ông bị phạt 15 triệu đồng

Ngày 30/9, Thông tin từ Công an phường Móng Cái 2 (Công an thành phố Quảng Ninh) cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật.

Công an phường Móng Cái 2 làm việc với công dân N.M.T. Ảnh: CAP Móng Cái 2.

Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là ông N.M.T. (SN 1991, trú tại phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh).

Làm việc với cơ quan công an, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức được việc đăng tải, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội là sai quy định.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, ngày 24/9, Công an phường Móng Cái 2 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.M.T. số tiền 15 triệu đồng về hành vi trên.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận. Người dân không đăng tải, phát tán những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng như trật tự, an toàn xã hội.